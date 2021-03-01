外賣員接單驚見霸王級飲品　超狂落單手法：1杯變2杯＋配料山咁高

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-01 16:12

原本每杯只是幾十台幣的台式飲品竟然可以變成百幾元！有外賣員在討論區上分享訂單，指日前接單時驚見1杯霸王級奶茶，下單者瘋狂加料之後更令飲品由1杯變成2杯才可以出貨！

外賣員在fb群組上分享霸王級台式飲品的圖片，引來網民熱烈討論！（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民在facebook群組「爆廢公社二館」上分享圖片，並留下「貧窮限制了我的想像」。原來圖片中是1杯台式飲品，驟眼看還覺得沒有什麼特別，細看上面的標籤才發現這杯飲品的落料十分誇張，售價高達150台幣（約42港元）！

這杯「沖繩黑糖鮮奶茶」原來額外加了「波霸、小珍珠、仙草凍、蘆薈、咖啡凍」等配料，看杯內似乎還有椰果，應該是配料多到連標籤都寫不完。由於整個杯都只有配料看不到奶茶，不少人都好奇到底奶茶去了哪兒，而根據樓主的說法，「鮮奶茶店員另外裝」。

台式飲料有大量配料選擇，但將所有配料All in到同一杯飲品之中實在少之又少！（GettyImages）

帖文引來網民熱烈討論，笑言這杯飲品實在太過豪華，「一杯頂兩餐」、「我唯一確定就是這用湯匙吃」、「喝好喝滿，一杯抵兩餐」、「真的有這種點法，好瘋狂」、「其實就是買兩杯的概念」。

同場加映：天仁茗茶卡路里大公開 珍珠奶茶等於兩碗飯 10款茶飲邊款最健康【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

天仁茗茶卡路里大公開 珍珠奶茶等於兩碗飯 10款茶飲邊款最健康

罪惡之選：

中卡之選：

低卡之選：

同場加映：茶湯會卡路里曝光 觀音波霸奶茶最邪惡約3碗飯 邊款茶最低卡？【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

茶湯會卡路里曝光 觀音波霸奶茶最邪惡約3碗飯 邊款茶最低卡？

罪惡之選：

中卡之選：

低卡之選：