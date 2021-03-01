台女月花男友3萬台幣買鞋　講大話私會男生斷正　反斥男友矮自卑

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-01 22:00

被踢爆撒謊的人，許多時候都不會坦白認錯，反而找出千萬個借口推卸。台灣1名男生近日在網上發文，大呻女友訛稱與家人吃飯，實情是私會另1名男生見面，雙方意外在麥當勞內相遇。樓主質問女友為何講大話，她竟把責任推卸到樓主身上，直斥163厘米身高的他因自己矮而自卑，所以才懷疑她偷吃。樓主反指女友不斷在狡辯，稱自已每月花3萬台幣約8352港元）讓對方買鞋子，卻受到如此對待，急問網民：「大家覺得我被戴綠帽的機率有幾%？」

台男近日撰文大呻女友竟訛稱與家人吃飯，實情是私約另1名男生，事後更指他因自己矮而自卑，才會產生懷疑。(《紀念日》劇照）

該男網民近日於Dcard討論區撰文，大呻女友瞞着自己私會男生，被踢爆後女方竟狡辯，反斥樓主對自己167厘米的身高太自卑，見到她跟較高大的男生一起，即懷疑她偷食。而樓主反駁，女友身高是166厘米，卻經常到專櫃買高踭鞋，2人交往一年多以來，他都送錢給女友買鞋，每個月幾乎花了3萬台幣（約8352港元），又指對方的解釋無邏輯可言。

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網民紛紛留言鬧爆女友把樓主當人肉提款機，叫他早走早着：

（Dcard討論區）

▼▼點擊下圖睇樓主與男友最後分手訊息對話▼▼

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有台男近日於facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，表示上周元旦連假，經朋友介紹下認識了1位女生。樓主於是邀約該女生吃飯，但卻換來不堪回首的經歷。（點擊下圖睇▼▼）