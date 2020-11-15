拍拖11年無性行為　教徒女友與網友上床懷孕　癡情綠帽男：仍願娶

當深愛着一個人，可以包容對方所有不忠和欺騙嗎？有台男最近在網上分享親身經歷，指交往了11年的女友自稱是基督徒，出於宗教問題和尊重，他們一直沒有發生性行為。不過，女友近期卻發現懷孕2個月，才坦承曾與網友上床，「她說男的睡完她封鎖她了」。台男驚呼「我該怎麼辦？」，但最終仍願意娶女友為妻。

有台男表示其「基督徒」女友一直拒絕與他上床，但最近對方卻懷孕2個月，才驚覺自己慘戴綠帽。（示意圖，GettyImage）

台男周四（12日）在facebook「靠北女友my girl」投稿，表示與女友已交往11年，「她說她是基督徒，我也尊重她，最多只有抱她親她而已」，即使共處一室過夜，也不會發生性行為，只曾一起洗澡。

由於台男在女友來月經時，都會親自煮紅豆湯，因此知道對方最近月經遲遲未到；此時女友才驚覺有問題，並到婦產科檢查，得知原來已懷孕2個多月。台男極為震驚，一問之下，女友透露腹中孩子的經手人是網友，「她說男的睡完她封鎖她了」。

台男最後選擇原諒，仍承諾娶曾經偷食的女友。（示意圖，GettyImage）

台男無助表示，「我該怎麼辦？她寧願跟網友上床還懷孕」，又指已將懷孕一事告訴女友的父母，交由他們處理。愛情長跑了11年，台男最後仍向女方家人承諾，「我說我可以娶你女兒，但是不會養這孩子」，只要女友去墮胎，他還可以當作是2人結識前發生的事，「如果要生，看伯父伯母怎麼交代」。

帖文一出即引來熱議，不少人勸樓主及早放手，認為女方根本不愛他，「他只有對你是基督徒」、「這頭上不是綠帽，是青藏大草原」、「你不僅戴了帽子，還穿了工作服，而且是沒薪水、做白工的那種」、「這11年可能背着你不知道有過幾次了」，又紛紛着樓主娶妻之前再三思，直言「你是不是傻了？」、「你家開資源回收嗎」、「又一個回收商，別人走過的路比較平坦嗎？」。

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