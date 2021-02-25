女友施壓買新盤　港男花積蓄向母借錢屯門上車　嘆成世供樓冇生活

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-25 22:00

置業是不少港人的夢想，但供樓壓力大，每個月控制開支的生活並非人人捱得住。最近有網民分享1名男同事的苦況，指對方原本與家人同住公屋，直至認識現任女友，不但被要求買大鑽戒訂婚，更要他先買新樓。男同事為了女友，用盡自己積蓄及向母親借錢，終支付屯門掃管笏Oma Oma單位首期成功上車，可惜做業主的生活卻讓他有苦難言，認為往後的日子就只能為供樓而工作，再沒有自己的生活。

有網民分享男同事的上車故事，指對方在女友要求下買屯門掃管笏Oma Oma單位，大嘆失去原有的生生活水平。（《香港愛情生活》劇照）

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該網民在親子王國（Baby Kingdom）討論區以「同事買咗樓但係話冇晒生活？」為題發帖，指1名男同事一向收入穩定，但自從結識了現任女友後，「佢嘅人生就嚟個大轉變」。起初女方小鳥依人，個性隨和，但當2人開始談婚論嫁，女方便先要求該男同事買「大鑽戒」訂婚，不久更提出買樓，打亂男方原有計劃。【按圖即看全文內容▼▼▼】

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升格成為業主本來是開心事，但男同事卻毫不感到興奮，又向其他同事指首期主要由他支付，供樓同樣由他承擔大部份，不禁苦笑自嘲「真係將會自成一角」，日後的人生都只能為供樓而工作，吃午飯也要思前想後控制支出，「所以佢就呻冇晒原有嘅生活水平」。

部份網民看過帖文後質疑該名男同事，認為只有少數女性願意婚後與夫家同居，「搬去公屋同老爺住，唔好意思我即時諗起《香港愛情故事》嘅白彪」、「點解佢會覺得有女仔肯同佢搬入間公屋，仲要同佢屋企人一齊住呢，唔通佢靚仔過古天樂？」，又指買樓保值「百利無一害」，「買樓係投資，梗係要付出，佢要多謝個女仔幫佢成長」。

不過，大部份網民認為買樓是長遠投資，指事主應該多謝女朋友。（《香港愛情生活》劇照）

不過，也有網民覺得是女方個性有問題，「似係覺得個女仔貪慕虛榮」，並鼓勵當事人，「頭兩年比較辛苦，之後就會開始輕鬆。因為供個銀碼會愈來愈少，但收入會愈來愈多，堅持吧」。

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