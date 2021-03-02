濃妝女模和石合墳場拍造型照　踐踏墓碑搔首弄姿　被轟不尊重逝者

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-02 12:00

墳場是安靜又莊嚴之地，但近日網上卻流傳一輯照片，只見1名艷妝打扮的年輕女模特兒在粉嶺和合石墳場拍攝，不但以墓地為背景，更躺在墓碑上搔首弄姿，甚至將逝者的照片及姓名展示出來，予人毫不尊重的感覺。

1名艷妝打扮的年輕女模特兒在疑似和合石墳場拍攝造型照。（ig「sky_champion」圖片）

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Instagram帳戶「sky_champion」及「kaleidosky.model」近日上載一系列在粉嶺和合石墳場拍攝的人物照，1名年輕女模特兒化上濃妝、打扮奇特，在墓地上擺出多個姿勢，包括倚靠及踐踏墓碑，又將臉貼近往生者的照片旁。帖文則表明不會以言語解釋這批照片，「攝影本來就是一門藝術」。

照片引起網上熱議，不少人都批評攝影師及模特兒不尊重逝者，認為墳場非拍攝場地，「為打卡可以幾盡」。亦有人認為攝影師是「刷存在感的人（attention seeker）」，用藝術包裝自己的無知。

【更多網民咁樣講▼▼▼】

根據IG帳戶介紹，該女模特兒自稱是1位女攝影師、設計師、化妝師，相信是自行操刀拍攝，不過該批照片目前已遭刪除。

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