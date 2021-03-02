公園圍封防聚集　無品家長強行撕開封條讓仔女玩　網民斥：無家教

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-02 14:00

為了減少市民聚集，政府推出不同程度的防疫措施，其中包括圍封兒童遊樂場玩樂設施。不過早前有網民於討論區發文，直指有家長為了讓子女「放電」玩耍，竟擅自拆走圍封遊樂設施的膠條，連保安勸喻也不理，狠批：「你無腦定無家教？」

有港媽狠批有家長為讓子女玩耍，竟強行拆開膠條，無視場地規則。（親子王國討論區圖片）

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有港媽於親子王國討論區發文，指帶子女外出時，發現有家長明知公園遊樂設施已被膠帶圍封，仍強行撕開封條，讓子女進內玩耍「放電」。她又指，保安發現有人擅自進入遊樂場後，已到場勸喻家長帶同子女離開，惟仍有人不理會，「保安趕完又趕，啲壞家長仲死唔走」。

港媽狠批該批家長非常無賴，帶着子女無視場地規矩，成為極壞榜樣，「喂，家長，封咗就係唔畀玩㗎啦？你無腦定無家教？唔識咩叫做封咗？唔明啲封條係有咩用？你咁樣即係教小朋友規矩唔使守，自己要玩就可以去玩㗎喇」。

帖文引來家長們熱議，有人認同即使想讓子女「放電」也要遵守規則，「政府封得都係唔想咁多小朋友聚集，怕萬一一個中招惹到其他人幾何級咁上就大鑊啦」、「小朋友有問過想落去公園玩，我同佢解釋防疫措施及原因就乖乖聽話。作為父母好應該以身作則，做小朋友嘅榜樣，要畀佢知咩叫規矩及遵守」。

有家長則指部份公園的封條已被拆走，而且小朋友需要活動的地方，認為現時已復課，只要注意衛生，到公園玩其實跟上學沒大分別，「雖然唔啱，但係都諒解，正所謂『吊頸都要抖下氣』，唔係個個樓下有會所，又或者屋企細，真係需要戶外活動一下」、「老實，我覺得遊樂場係空曠地方，小朋友去玩並冇問題，只要玩前玩後清潔雙手就得」。

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