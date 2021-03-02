良景邨鹹水喉入水慢　檢查驚見喉管內有蝦　 網民爆笑：有土產喇

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-02 16:30

屋邨終於有手信？屯門良景邨有街坊投訴，單位的鹹水喉常常出現入水慢，沖廁水供不應求的問題。該區區議員跟進後要求管理公司及水務署了解，檢查後竟發現喉管內部藏有大量「蝦仔」，或是影響入水速度的原因。不少網民得知情況均笑言，蝦仔或成為該邨名物，「良景終於有自己嘅蝦膏，有自己嘅土產」。

良景邨有街坊投訴，單位的鹹水喉常有入水慢、供不應求的情況，管理公司檢查後竟發現喉管內部藏有大量「蝦仔」。（黃麗嫦fb圖片）

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屯門新景區議員黃麗嫦於facebook專頁發文，指早前收到良景邨多座街坊投訴，指接駁廁所沖廁的鹹水喉入水慢，不時出現無水沖廁或供不應求的情況，因而要求屋邨管理公司了解情況。

管理公司派員打開喉管檢查後，竟發現鹹水喉內滿布小蝦，疑令喉管部分堵塞，影響入水速度。由於海水沖廁水管系統由水務署負責，黃麗嫦亦要求署方派員了解，其後證實良賢樓、良萃樓及良偉樓的鹹水喉內均有小蝦。

黃麗嫦指，水務署派員了解後，證實良賢樓、良萃樓及良偉樓的鹹水喉內均有小蝦。（資料圖片）

帖文引來街坊及網民關注，不少人驚訝鹹水喉內竟有生物出現，但也有街坊指屬正常情況，「點解會有蝦仔」、「用咸水管養蝦咁爆笑，蝦蝦霸霸，霸住條水管」、「堅水族『管』」、「其實有蝦好小事，出面啲大喉可能有生蠔喺度，所以要定期洗同清理」。

亦有網民笑指，相中的小蝦估計為磷蝦，笑言小蝦會成為該邨的名物，「良景終於有自己嘅蝦膏，有自己嘅土產」、「想釣魚，又怕去到魚餌鋪無生蝦餌賣？唔洗驚！扭開水喉就有啦！得咗」、「可以直接用咸水養海水魚」、「全港最大養蝦場」。

水務署網頁資料指，用作沖廁的海水會經過濾及消毒才輸送供住戶使用。（水務署網頁圖片）

根據水務署網頁資料，用作沖廁的海水須符合署方制定的水質指引。為確保用作沖廁海水的水質，署方會先以隔網除掉海水中較大的雜質，再以氯氣或次氯酸鹽進行消毒，確認水質符合規定的顏色、混濁度及氣味等要求，才會輸送至配水庫供用戶使用。

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