台女不滿男友接吻一半突中斷　稱要回哥哥訊息　網民：鬼才相信

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-06 16:30

接吻到一半的男友竟然要回覆別人的訊息，難免令自己傷心到想流淚吧！有台女在討論區上分享，指男友與家人關係良好，即使出街拍拖時仍會經常與家人傳訊息。不過有次當她與男友正打算接吻的時候，男友手機傳來收到訊息的聲音，他就立即低頭回訊息打斷甜蜜一刻，台女失望到有點想哭，「我當場冷掉，然後跟他說我要回家了」。

有台女在討論區上分享，指自己與男友接吻時，對方卻突然要回覆男友訊息。 (katka_pavlickova@unsplash)

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台女在Dcard討論區上以「男友接吻到一半開始回別人訊息」為題發文，分享自己與男友接吻時，對方卻突然要回訊息的經過：【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

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事件引來網民熱烈討論，有不少人認為男友行為有可疑，「不要懷疑你的第六感，可能真的是不是他哥」、「妹子的暱稱為哥嗎？」、「明顯你是備胎」、「鬼才信是他哥。不過亦有人表示，可能只是台女多疑，「搞不好他覺得很尷尬而已」、「我以前也是這樣，就是反射動作回去而已」。

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