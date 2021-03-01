好友為供養食軟飯男友借逾10萬　樓主心痛：佢為咗個渣男同我絕交

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-01 17:30

眼見好友戀上渣男兼泥足深陷，苦勸無果真的只能絕交？有網民在討論區上分享，指好友性格重色輕友，但其男友不上進卻又經常問好友借錢，曾經勸好友分手卻反被好友大罵。好友事後雖然道歉，惟原來目的是想向樓主借錢，而且銀碼高達6位數，令2人只能絕交收場，感嘆女性找男友時「不一定要好有錢，但必定不要揀會使女人錢，甚至叫女友周圍問人借錢的渣男」。

有網民在討論區上分享，指好友結交渣男後更為渣男問自己借錢，最後2人絕交。（《七月與安生》劇照）

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樓主在討論區上以「為咗個男人，失去個好朋友」為題發文，並分享好友因為渣男而失去朋友的故事：【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

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不少網民都認為樓主好友的男友是渣男，樓主勸好友分手合理，「呢啲男人點揀得落手，問女友借錢買名錶買股票，接受唔到」、「係朋友仲要借6位數字，傻的嗎？」、「無錢都可以買名錶靚車？」，更認為絕交是無可奈可的選擇，「勸都唔聽，只有絕交」、「絕交囉，無計」、「呢啲咁嘅人絕交好過，冇後顧之憂」。不過亦有人認為樓主不應干涉好友的感情，「人哋真心相愛，不惜為自己男人做任何事情，有乜嘢唔啱？」。

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台女氣得和男友提出分手。（fb群組「爆料公社」圖片）

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