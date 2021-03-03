驚嚇！港女遭怪男跟蹤　男友急貼身保護　1個IG功能揭超恐怖真相

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-03 17:43

交往後才發現遇上恐怖情人或許比「無拖拍」更可怕！有港女於討論區發文求救，指與男友交往1年半，一直非常甜蜜，至數個月前突被一名怪男跟蹤，男友得知後亦貼身照顧讓她安心。沒料有日她看男友的Instagram時，竟發現對方就是一直騷擾自己的怪男，「原來係我男朋友自編自導自演」。大感不寒而慄的港女隨即與男友攤牌，但對方竟以「好玩」為由解釋，更一度語帶威脅拒絕她暫時分開的要求，令她不知如何是好。

樓主稱早前被怪男騷擾，男友一直在旁安慰，沒料有次意外發現一切竟是對方自導自演，感到不寒而慄。（《安眠書店》劇照）

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該名女生於討論區發文分享遇到恐怖情人的經歷，指與男友拍拖1年半以來，相處一直沒問題，因她性格較細膽內向，故男友也不介意代為處理生活大小事，「佢係嗰種為愛咩都奉獻晒嘅人，只要我一叫到佢幾夜都會出嚟，返工啲錢用晒喺我度，從來唔會大聲同我講嘢，唔會發我脾氣」。

約5個月前，女生指有人無故於Instagram上騷擾她，「嗰個人開咗好多帳號講嘢騷擾我，例如話『你今日好靚啊』、『你今日着得好好睇』，佢又講得出我啲個人資料」，驚慌之下她只能求助男友，對方亦樂於管接管送及安慰她，「我份工返夜班而且比較遠我屋企，所以順理成章同咗男朋友同居」。

女生指曾經懷疑騷擾她的怪男是公司同事，「因為嗰個人完全知我邊一日着咩衫，甚至偷拍我返工相再send畀我，而嗰位同事曾經鍾意過我，我男朋友仲有日上舖頭當面問係咪佢」，但事件一直未解決。

女生稱5個月前起，被一名陌生男子不斷騷擾及跟蹤，告知男友後，對方亦樂於照顧及安慰她。（《安眠書店》劇照）

至近日女生無聊玩男友的電話，在男友的IG發現另一帳號，「佢一直都無小號，但今日突然見到佢右下角變咗一個icon。我好奇㩒入去，發現佢個account就係嗰個跟蹤咗我5個月嘅人！我好認得個名，㩒入去全部都係一樣嘅對話，我即時標晒冷汗」。發現一切全是男友自導自演的她頓時不寒而慄，「之後強忍住扮無嘢，話有事要返屋企走先」。

她其後鼓起勇氣與男友攤牌，「佢就係咁話當初無聊玩下，點知我太細膽嚇到咁，所以唔敢講真相出嚟」。她表示對男友所為難以理解，對其講法半信半疑，「我唔知呢個咩心態，唯有扮原諒佢住，佢平時又唔係咁無聊嘅人」。當她提出需要時間冷靜時，男友便露出恐怖情人本色斷言拒絕，加上因兩人曾拍下私密影片，令她更感擔心，不知應否分手，「無諗過佢會係恐怖情人，提分手真係有啲難，如果佢係，基本上我所有嘢佢都知道」。

女生表示已對男友沒感覺，但因2人曾拍下私密影片，不敢隨便提分手，擔心對方會有更激進舉動。（《安眠書店》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為男友的舉動已屬恐怖情人級別，建議女生要盡快分手擺脫對方，「樓主要小心啲，真係，就算要分手都諗清楚點樣做」、「做到咁仲原諒？佢係不惜一切去令你驚然後留你喺佢身邊喎！咁危險你仲留？如果拖耐啲咪仲危險」、「邊有男朋友或者親人，會喺明知你已經好驚嘅情況下仲繼續做啲咁嘅事？或者咁講，佢享受緊你好驚嘅心理已經唔多掂，根本就恐怖情人！已經唔係原唔原諒嘅問題，心理根本就有問題」。

亦有網民認為，男生的舉動或是缺乏安全感的表現，認同對方的行為絕不可取，但亦建議樓主了解男友的目的，「真係覺得可以由源頭傾下先，睇下佢係邊方面缺乏安全感，大家攤出嚟傾會好過突然分手，佢一定受唔起更加感情勒索」。

樓主其後留言回覆，指覺得男友已變成陌生人，目前最擔心對方以私密影片威脅她，因此打算先扮作和好，銷毀影片後再分手，「佢一定會有下一次，我諗住表面和好，然後趁佢返工就入電腦del晒啲相佢，定係拆走hard disk ok？之後去朋友屋企暫住，唔得就租劏房。未知分手後佢會唔會做威脅行為，但點都會del咗片先」。

智能手機普及後，情侶間拍攝性愛片變得平常，但無論名人還是一般巿民，都不時有私密影片流出。香港性教育會長黎定基曾受訪分析拍攝者心理，表示現今拍攝工具相當方便，很容易就可以留下紀錄，特別是年輕一代愈來愈愛拍下性愛片日後回味，認為拍片者多數基於3個心態做出相關行為【點擊下圖放大即睇▼▼▼】

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黎定基指出，如果性愛片意外流出，成為別人茶餘飯後話題，或會對當事人造成很大的傷害，需要一段時間才能磨滅，必學3招如何保護自己▼▼▼

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