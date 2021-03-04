老公外遇但唔肯離婚　全職港媽湊仔難搵工沒收入：仲有乜方法？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-04 12:11

一段感情再走不下去，很多人都選擇離婚解決，惟有家庭主婦日前在網上呻訴，指丈夫外遇但不願離婚，疫情下要照顧孩子難以找工作，因而沒法「燒錢搞離婚」，因而出帖求救網民可以怎樣做。

有家庭主婦日前在網上呻訴，指丈夫外遇但不願離婚，疫情下要照顧孩子難以找工作，因而沒法「燒錢搞離婚」，因而出帖求救網民可以怎樣做。（《82年生的金智英》圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該港媽在香港討論區以「老公外遇但唔肯離婚」為題發文，指她本是1個家庭主婦沒有收入，疫情下要照顧孩子更加難以找工作，因而沒有多餘金錢辦離婚事宜。她提出雙方協議申請離婚，對方卻不願意，「難得狐狸精知我已簽紙，男人唔肯為佢離婚，又肯乖乖地等，唔迫佢離婚」，直言很想第三者可以幫忙迫丈夫簽紙。

她相信丈夫想自己一直容忍其出軌，又不願意跟第三者分手，因此已不能再忍，「佢攬住外遇風流快活，我就湊仔分身不閒，佢又唔肯簽紙」、「愛呢個家，守咗好耐，對方都唔肯斬纜回歸，只有一條路」，直指事件令她很困擾和低沉。

帖文隨即引起網上熱議，網民都批評樓主丈夫很無恥，「出面有女人仲霸住你唔肯離婚」，但亦有人擔心樓主的經濟能力，離婚後能否照顧孩子和自己。

【即睇更多網民咁樣講▼▼▼】

+ 2 + 2 + 2

翻查司法機構資料顯示，假如是單方面提出離婚呈請，呈請人須填妥一份「離婚呈請書」，親自送交家事法庭登記處，呈請人必須證明有理由或根據認定婚姻已到終結，即法庭所指的「婚姻已破裂至無法挽救」，如配偶不同意離婚，或雙方不能就子女或財務安排達成協議，就需要尋求律師協助。

同場加映：人妻驚揭老公出軌 泡製「辣椒潤滑劑」報復 人夫與小三下場超慘

+ 13 + 13 + 13

同場加映：【4星座為愛忍受伴侶出軌】