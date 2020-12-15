超過200歲│90歲夫偷食60歲小三　80歲老婆組「嫲嫲捉姦團」怒罵

【捉姦／閨密／出軌／小三】戀愛不是年輕人的專利，出軌亦然。越南1條影片近日在網絡熱傳，只見1名年約80歲婦人聯同年過半百的閨密組成「捉姦團」，在街上破口大罵90歲的丈夫及60歲的情婦，這個三角關係總年齡加起來已達230歲，連同數名白髮斑斑的閨密門，涉事者「加埋幾百歲」，壯觀場面但現場引來大批民眾圍觀，短片在網上瘋傳後，更惹來網民熱議。

越南一條影片近日在網絡熱傳，只見一名80歲婦人近日聯同年過半百的閨密組成捉姦團，在街上指罵90歲的丈夫及60歲的情婦。（影片截圖）

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據傳媒報道，該名白髮蒼蒼的80歲婆婆，相約一班年齡相若的朋友們捉姦，在街上目睹丈夫和小自己20歲的情婦搭在一起，隨即開啟了「群架模式」，不斷指罵２人，其中１名「嫲嫲捉姦團」成員更辱罵小三：「買了含壯陽藥的潤滑劑是想怎樣？」，令現場氣氛相當高漲。有路過的民眾露出不可思議的樣子，並把此情此景拍攝下來。

影片引起網民熱議，有人說「加起來都超過千歲了還在鬧？」，亦沒想到90歲的人夫還可以如此有活力，「三角戀已不再是年輕人的玩意」、「薑是老的辣」，有網民則笑言場面實在太瘋狂，「都是壯陽藥惹的禍」。

（綜合）

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