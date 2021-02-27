住元朗唐樓嫌老公月入萬幾　遇港島男埋身　港媽：想離婚但有個女

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-27 14:15

貧窮夫妻百事哀？有港媽在網上討論區控訴，指丈夫月入僅1萬多元，學歷不高，一家人只住在元朗唐樓單位，2人結婚4年，育有1女，但她坦言感情已轉淡，近日在朋友婚禮認識了1名住港島的男士，「好想同老公離婚，但個女得2歲」。

港媽嫌棄丈夫月入僅1萬多元，一家人只住在元朗唐樓單位，而且感情已轉淡，近日在朋友婚禮認識了1名住港島的男士，因而燃起離婚的心思。（《我的筍盤男友》劇照）

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該港媽在親子王國討論區，以「有筍盤埋身，好想同老公離婚，但個女得2歲」為題發文，指跟丈夫結婚4年，「乜感情都淡晒」，又嫌棄對方每月收入僅1萬多元，學歷不高，一家3口現居於元朗唐樓單位，平時開支都是各自付一半。

近日她赴朋友婚禮時遇到1位住跑馬地男士，並跟對方進一步發展了多個月，「大家好情投意合」，但礙於其2歲女兒，令她不知如何是好，「有冇人明白我？」，對於有人質疑樓主的心態「同男人拋妻棄女有咩分別」，她直言「想帶個女生活好啲都錯咩？」

帖文一出引起網上熱烈討論，有網民批評樓主將婚姻愛情想得兒戲，話走就走，又指「筍盤」都未必是以婚姻為前題，認為樓主應考慮清楚，但另有人表示明白她的想法，「有時真係唔可以飲水飽」。

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