UberEats保溫外賣背嚢Amazon熱賣　用途多到估唔到　網民：想要！

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-05 14:30

在家抗疫成為了大部份人的生活習慣，要解決吃的問題，不少人也會叫外賣，現時在街上亦不難看見外賣速遞員的身影。有日本網民最近發現新大陸，竟見到Amazon出售UberEats外賣保溫背嚢，實物到手後更意外發現有多種用途，大讚是個非常實用的環保袋。

樓主表示發現當地Amazon網站竟出售UberEats速遞員必備的外賣保溫背嚢，售價為7416日圓（約537港元）。（asuasu628@Twitter圖片）

該日本網民近日於Twitter上載相片，表示發現當地Amazon網站竟出售UberEats速遞員必備的外賣保溫背嚢，售價為7416日圓（約537港元）。有試用的網民亦大讚實物大小非常好用，而且功能性十足，又笑言有時在路上背着會被誤認為是外賣員，但確實是CP值非常高的袋款。

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他們指，背嚢有間隔其實可以放不少東西，方便不同用家，例如去超市買東西、自助洗衣店、甚至變成桌上遊戲專用包，基本上一袋完成，更可兩手空空行走。更有鼓手實測把基本的小鼓、大鼓、銅鈸、踏板等全放進袋內，結果也可成功袋好，「背嚢寬身不怕太重，完全就是為了鼓手的袋」。

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不少網民也表示蠢蠢欲動，「想要一個呢」、「如果被朋友發現有很尷尬的感覺」、「太方便了，什麼東西也能裝下來」、「應該是個用很久的包包」。

（Twitter）