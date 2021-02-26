日本大胃王炸雞套餐太誇張　激似一座「炸雞山」　成份KO要幾耐？

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-26 22:00

貨不對辦的事件經常發生，最近位於日本大阪奈良縣一間吉烈專門店就引起網民熱議，原來店內的大炸雞套餐於當地人氣高企，全因其「貨不對辦」指數嚇倒不少前來挑戰的客人，連店方也在展品旁貼上告示，提醒客人請勿盡信展品的份量，引來一眾網民驚嘆這份大胃王炸雞套餐「果然很誇張」。

吉烈專門店「とんまさ」位於奈良縣大和郡山市，他們的「若鶏かつ定食（大）」炸雞套餐在當地頗為有名。（sento_yu_onsen@Twitter圖片）

該吉烈專門店「とんまさ」位於奈良縣大和郡山市，他們的「若鶏かつ定食（大）」炸雞套餐在當地很有名，只需1800日圓（約131港元）即可挑戰如大胃王級的炸雞份量，曾吸引不少民眾前來光顧。

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有網民於Twitter上載相片，可見炸雞堆堆疊成一座小山丘，另一網民更表示20分鐘即吃畢整個套餐。為怕客人誤會，店方亦善意提醒，在展品旁貼上告示，提醒客人「請勿盡信展品的份量」。

有網民於Twitter上載相片，可見炸雞堆得如一座小山丘。（sento_yu_onsen@Twitter圖片）

網民紛紛留言表示嚇一跳，「真的可以吃完整個餐嗎」、「2個人吃才行吧」、「老闆這樣賣不會虧損嗎」、「我也想來挑戰看看」。

（sento_yu_onsen@Twitter）

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