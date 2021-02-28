日皇室專用廁紙「羽美翔」超靚　紙質柔軟全球最貴　每卷賣幾錢？

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-28 21:30

日本產品向來是講究包裝美學，當日的高級廁紙「羽美翔」近日成為網民討論話題，這款據稱是世界上最高級的廁紙，其包裝以至用後感也是一致好評，就連日本皇室也是使用它。 「羽美翔」每卷平均售價高達約100港元，有網民紛紛笑問這廁紙是何方神聖，又形容：「所有屁股也為它着迷吧？」

堪稱是日本最貴的手工製捲筒廁紙「羽美翔」製自日本「望月製紙」，聲稱是世界上最高級的廁紙。（望月製紙@Twitter圖片）

堪稱是日本最貴的手工製捲筒廁紙「羽美翔」製自日本「望月製紙」，聲稱是世界上最高級的廁紙，由用料到加工也一絲不苟，所以成為了日本皇室的御用品。

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製造商稱「羽美翔」的原料選用加拿大進口的100%頂級木漿纖維，並使用號稱全日本最清澈的河水「仁淀川」的水做加工處理，紙上印有蝴蝶印花之餘，更有一篇以蝴蝶翩翩起舞的詩，而廁紙包裝則使用了高級土佐和紙，予人高級而華麗的感覺。

紙上印有蝴蝶印花之餘，更有一篇以蝴蝶翩翩起舞的詩，而廁紙包裝則使用了高級土佐和紙。（Nextsanda@Twitter圖片）

令人驚艷的「羽美翔」確實是一分錢一分貨，據官方網站顯示，8卷售價連稅為11,000日圓（約800港元），即每卷約100港元。雖然價錢昂貴，但不少日本網民在Twitter的分享均是一致好評。他們表示「羽美翔」的紙質一摸上手已是極其柔軟，擦拭私人部位的皮膚亦非常舒適，不像是普通廁紙會摩擦表皮，笑言「我的屁股時常在呼喚它」。

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