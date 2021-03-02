圓臉胖妹4個月狂甩11公斤　靠8招輕鬆減肥　銳變完美輪廓盡騷長腿

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-02 22:00

減肥是不少人奮鬥一生的事業，台灣有女生就在網上討論區大談其減肥經歷，由人生巔峰的61公斤，降至50公斤，外形和體態迅即有明顯分別，臉蛋變得尖尖，雙腿亦纖幼不少，非常成功，因而希望跟網民分享減磅心得。

台妹當時的臉蛋已接近圓形，還有1個厚厚的雙下巴。（Dcard圖片）

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該台女在Dcard討論區發文，指自己身高153厘米，高中3年期間的體重，由54公斤達到人生巔峰的61公斤（約134磅），相信是拜美食街的食物太好吃所賜，而且那時還會放縱自己喝手搖飲品，幾乎每天一杯，甚至把它當成一餐，令當時的臉蛋已接近圓臉，還要有厚厚的雙下巴。

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其媽媽很重視她的身材，看着狀況逐漸不妙，就開始阻止她吃各種東西，還教她自己煮便當帶回學校吃飯，以水煮為主。當台女經歷了4個月的減肥過程後，共減了11公斤（約24磅），臉和腿都有蠻明顯的落差，不但輪廓變得更清晰，雙下巴消失，臉尖得下顎線都回來了，而雙腿則變得修長起來，沒有一點贅肉，驟眼看都不覺是只有153厘米的矮小女生。

她表示，身邊朋友看到之前61公斤的照片跟現在的本人，都覺得太不可思議，彷彿不是同1個人。台女指自己試過晚上不太吃澱粉質，最極端是嘗試只吃蘋果，6時後不進食，但在不運動下結果愈減愈肥，其後她就研究出1個對自己來說最有效的方法，做足8件事就確實瘦下來了▼▼▼

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