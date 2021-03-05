韓女想去閨蜜屋企玩被拒　驚揭對方為與男友過夜曾講「人命謊言」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-05 22:00

雖說「朋友是用來出賣的」，但太過玩的出賣方式是絕不能容忍的。韓國1名女生日前在討論區發帖大呻，指早前提出想去好友的家玩耍，並指已多次造訪兼認識對方父母。詎料好友支吾以對、神情古怪地拒絕，後來得悉原來好友過往為了與男友約會過夜，竟向父母說了「人命謊言」，聲稱當時是要去參加樓主的喪禮，讓樓主大感遭背叛。

有韓女網上發帖，怒批閨蜜為了能與男友旅行過夜，竟向父母謊稱她的死訊。（《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照）

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該名韓女在網上討論區發帖，表示與該名女性朋友關係很好，過去已多次造訪其家，故提出想到她家玩耍，未料好友的反應卻非常古怪，態度顯得很慌張，而且說話時結結巴巴。

在韓女友追問之下，好友終於透露原因，「因為跟父母說妳死了，所以妳來（我家）玩的好像不太行」。她向樓主哭訴，由於過去某1天想與男朋友去旅行，但父母的思想太保守，說實話根本不可能讓她在外面過夜，便以樓主離世要參加葬禮為借口，終讓父母放行。

韓女直言感到被背叛，有網民就建議跟她絕交。（《七月與安生》劇照）

樓主聽後頓時無話可說，「怎麽想都覺得不對，感覺自己被背叛了，只能流淚」。大批網民看過帖文後，亦與樓主意見一致，並紛紛勸她跟該名閨蜜絕交，留言「用人命說謊？」、「我現在也要去見朋友和他們父母了」、「這已經超出謊言的範圍，這個是人格的問題吧」。

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