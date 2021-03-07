緬甸政變｜籠基女裙、內衣褲滿街高掛　民眾奇招拖延軍警追捕速度

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-07 14:30

緬甸軍方2月初發動政變後，當地群眾連日來繼續上街示威抗議，引發流血衝突，至今已有逾50人被殺。當地軍警連日鎮壓示威，日前更有影片流出，顯示軍警拖行屍體運上警車，地面留下長長血印。 為了抵抗軍警的武力鎮壓，民眾奇招盡出，近日不少人就將當地的傳統女性筒裙「籠基」（longyi）以及女性內衣褲高掛於街頭，以「男性如從女性的籠基底下走過會招致厄運」的傳統信仰攻擊軍警，成功拖延更多時間以助示威者逃離。

緬甸民眾利用軍警迷信當地傳統的弱點，於街頭高掛傳統女性筒裙「籠基」（longyi）以及女性內衣褲，拖延軍警追捕的速度。（Twitter「ThidaNyein」圖片）

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《路透社》報道，不少緬甸民眾於當地街頭利用晾衣繩，將傳統女性筒裙「籠基」（longyi），以及女性的內衣褲橫掛於街頭，形成女性衣服「天幕」，作為拖延軍警追捕行動的方法。

1名拒絕透露姓名的示威者解釋，緬甸的傳統信仰認為，男性從女性「籠基」底下經過會招致厄運，「如今年輕一代已經不相信這一套，但軍人仍然相信，這是他們的弱點。所以在緊急狀況下，如果他們朝我們而來，我們也許能獲得較多時間逃跑」。

有緬甸民眾拍下片段，可見軍警遇到「籠基」路障時，會先清理掛於高處的女性衣物才前進。（Twitter「EiThinzarMyo9」圖片）

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當地有社交媒體的影片顯示，軍警遇到「籠基」路障時，會先清理掛於高處的女性衣物才前進，因為在當地文化中，從女性衣物下走過除了不吉利，對男性來說亦是具侮辱性的行為。此舉減慢了軍警的追捕速度，讓示威者獲得更多時間逃往安全地方，然而「籠基」未能阻止軍警發放催淚彈、橡膠子彈及閃光彈。

Riot police were seen trying to break in a longyi shop today. They talked curse words and ​firing shots in neighbourhood. There has not been public safety anymore since Feb1 coup in Myanmar.



MILITARY MASSACRE#WhatsHappeningInMyanmar#Mar4Coup pic.twitter.com/ayVuaWtTiM — Karolina (@zhiyu_85) March 4, 2021

另外，Twitter亦有影片流出，顯示有多名軍警疑對民眾掛「籠基」的行為感不滿，不斷腳踢或以盾牌擊向售賣「籠基」店舖的鐵閘，又大聲向店內的人辱罵洩憤，更一度嘗試拉起鐵閘進內。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在3月4日表示，自緬甸2月1日政變至今，已有至少54人遭軍警殺害，而在最嚴重的一天—3月3日最少有38人喪生，實際數字可能更高。另外緬甸的援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，截至4日，有最少1507人已被拘捕、起訴或判刑。

緬甸示威由2月1日起發生軍方政變至今已經超過1個月▼ ▼ ▼

緬甸政變：3月4日在仰光，繼續有大批示威者上街，向軍政府抗議（Reuters）

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緬甸示威第32天：警再開槍致1死 有軍警拖行屍體留血印畫面流出▼ ▼ ▼

原文：緬甸示威第32天：警再開槍致1死 有軍警拖行屍體留血印畫面流出