日本設「孤獨大臣」應對自殺人數上升　去年死者人數達疫情2.5倍

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-09 12:00

新冠肺炎去年肆虐全球至今，防疫措施令人與人之間的接觸減少，更甚引發心理健康問題。而日本去年自殺人數11年來首度上升，達到21,077人，是新冠肺炎死亡人數的2.5倍。首相菅義偉日前任命少子化對策、地方創生大臣坂本哲志擔任「孤獨事務大臣」。坂本哲志於2月12日首次召開會議，討論如何解決日本社會的孤獨與孤立問題。

新內閣「孤獨與孤立措施辦公室」於2月16日正式成立。（FNN截圖）

新內閣「孤獨與孤立措施辦公室」於2月16日正式成立，坂本哲志在同月12日首次召開「孤獨對策」會議，召集內閣相關約10名人員，以跨部門應對嚴重孤獨與孤立問題。當中包括厚生勞動省的自殺防治計畫，還有農林水產省的食物銀行，重點對象將是兒童及青少年、長者和女性。

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日本今次的新政策主要是效法英國對於孤獨者的支援。英國致力解決孤獨問題，主要是認為孤獨可能對個人健康帶來重大危害，而對於整體社會來說，也會造成莫大的經濟損失。

他們指，日本自殺人數在2020年達到21,077人，是11年來首度上升，甚至是新冠肺炎死亡人數的2.5倍，其中又以女性及中小學生人數的升幅最為顯著。根據外媒報導，疫情期間，日本婦女感受到的壓力比男性更多，而導致婦女自殺率攀升的原因與失業、隔離相關。

疫情期間，日本婦女感受到的壓力比男性更多，而導致婦女自殺率攀升的原因與失業、隔離相關。（Getty Images）

新冠肺炎帶來的社會隔離，加深了日本30多年的社會因為變遷而長期存在的孤獨與孤立問題。90年代以前，日本人很重視鄰里交流，不論喜不喜歡都會被迫加入某種社群。但90年代以後，社會逐漸轉為小家庭為主，與鄰里的關係淡化，人與人的關係可以「依喜好選擇」。

專家指：「現代的人際關係逐漸轉變成需要持續付出努力，才能維持別人的青睞，而這種關係因為肺炎疫情更加嚴重了。」事實上日本專家觀察到，重大災害發生後，孤獨死情況會顯著惡化，除了新冠肺炎，1995年阪神大地震、2001年福島核事故都顯示出這樣的趨勢。

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正因心理情緒變得負面，更會影響着生理健康。而一項研究指出，一旦陷入孤獨狀態，各項疾病風險比一般人提升，例如死亡率增加26％、冠狀動脈疾病風險增加29％、腦中風風險增加32％，失憶症風險增加64％。而這些風險甚至比起一日吸15枝煙，或是比酗酒、肥胖對健康的危害更高。

日本網民咁樣睇▼▼

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