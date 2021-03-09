美國恐怖情人為向舊愛報仇　偷前女友小狗再焚燒　結局令網民心碎

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-09 19:30

分手後仍一心要對舊愛報仇，手段還竟然如此殘忍。美國一名男子日前闖入前女友的家中，偷走舊愛所養的小狗，縱火燒狗後將牠遺棄在高速公路旁邊，幸好被警方發現，小狗家人看新聞後才知道牠的下落，馬上趕到醫院。警方調查指，男子燒狗動機竟是要對前女友報復，可憐的小狗全身多處出現2級至3級程度燒傷，出現腎衰竭，雙目可能失明等情況，雖然家人一度希望盡力治療，但醫生告訴他們實情後，決定忍痛和狗狗「說再見」，讓牠安樂死。

狗狗被主人前男友放火燒，全身多處嚴重燒傷。（「Trista Dawn Heywood」fb圖片）

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上周一，美國鹽湖城發生一宗燒狗案，40歲男子Michael Paul Busico從前女友Trisha Heywood的家中偷走女友養的澳洲牧牛犬Dixie，放火焚燒狗狗，並將牠遺棄到高速公路附近，後來警方發現倖存的狗狗，馬上將牠送到附近的動物醫院，判斷牠身體大部份地方受2級至3級程度燒傷，情況嚴重，牠的主人隨後從新聞得知消息，並舉報可能是Busico所為。

警方翌日即拘捕Busico，他涉嫌虐待動物、縱火罪、盜竊、非法侵入等罪，正還柙監獄，調查指狗狗由前女友及其女兒飼養，他偷走狗狗縱火是想向前女友報復，可能涉及感情及金錢糾紛。家人稱Dixie從不傷害人，非常聰明乖巧，平日出去散步甚至不用狗繩都會乖乖跟住主人，現時卻走進了鬼門關。

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Heywood前男友案發後已被捕，目前正還柙監獄。（Twitter圖片）

Heywood其後在fb群組「Tooele lost and found pets」更新Dixie的情況，只見Heywood和女兒神情哀傷，狗狗全身嚴重燒傷，只能躺着勉強睜開眼睛，Dixie出現腎衰竭，需要不停洗腎，獸醫擔心牠身體出現傷口及感染，眼和臉都要做手術，如果手術出問題，牠可能要摘除雙眼，腹部被嚴重灼傷的皮膚也需要植皮。因為腎衰竭需要不停洗腎，醫療費用相當昂貴，Heywood在網上籌集醫療費用，很快已達標。

Heywood周日（3月7日）一度發帖指Dixie情況好轉，雖然要使用餵食管進食，但已經可以自己站起來，能慢慢的走路，拔除尿喉後可以自行去便盆大小便，臉和頸的腫脹亦已經改善了許多，惟獸醫仍擔心牠腎臟情況，需觀察牠耳朵、眼、臉和其他燒傷部位的手術情況。

她感謝許多人捐款予狗狗做手術，並稱會將餘下捐款轉贈予幫助有需要的動物。Heywood又稱無論Dixie將來情況如何，牠始終是她們的家庭成員。

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然而，外媒今日（9日）指，母女2人決定將愛犬「put down」（即安樂死）。院方認為無論怎樣都只能勉強保住Dixie性命，做齊所有手術會令牠非常難苦，而且成功率很低，眼睛組織受損嚴重，將完全失明。澳洲牧牛犬的平均壽命在12至15歲之間，但Dixie可能只餘下12至15個月命，她們已經將款項轉捐給醫院以協助其他受虐動物。

Heywood在「Tooele lost and found pets」facebook指，家人已準備好和Dixie「說再見」，獸醫承認做完所有手術Dixie都難以康復，勉強治療後生活會很艱辛，不可能像普通狗一樣，僅餘時間要不停往返醫院，「我們都心碎了，無法言語，這是我們不想聽到的消息」，勉強下去只是令牠繼續受苦，但她們不想繼續讓她受苦。帖文令許多一直跟進Dixie情況的網民心碎，但亦同意Heywood的決定只是出於對狗狗的愛，「這是你給她最好的禮物」。

（綜合）