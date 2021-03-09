台女推輪椅「病母」　醫生驚揭是假人卻配合醫治　老父道哀傷真相

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-09 18:30

所謂「醫者父母心」，醫生除了救治病人之外，同時要考慮病人與其家屬的感受。有台灣醫生日前在網上分享病人故事，指病房曾經有一名32歲女子推着腳傷的「病母」到診，惟醫生很快便看出端倪，發現所謂病人其實是假人，後來聽父親道出事情真相，讓她不禁表示，「在有些情況中，關懷更勝於治療」。

有台灣醫生在facebook分享病人故事，憶述曾接收一名坐在輪椅上的「女病人」，後來發現對方竟是假人。（示意圖 / Josh Appel / unsplash）

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台灣復健科李薇日前在其facebook專頁發文，提及早前遇到一家3口前來求診，其中32歲的女兒推着輪椅，不時安慰坐在輪椅上的「母親」，指自己幫母親洗澡時，不小心擦損其腳皮，擦了藥還是沒有康復。並透露母親健保卡已很久無法使用，故只能先以自己的健保卡登記。

醫生察覺到輪椅上的「母親」一直沒有移動，「戴着帽子蓋住了半個臉，帽緣底下是緊閉的雙眼，衣服以外露的皮膚蠟黃乾燥又粗糙，毫無血色，但是皮膚卻幾乎沒有細紋」，加上一旁的父親不停向她使眼色，她便打算先為病人治療。當醫生想叫醒病人時，卻立即被女兒阻止，更指母親在睡覺，自行拉起母親的褲腳，只見右小腿有凹痕，上面還有必妥碘擦過的痕迹；此時，在場醫護一眼發現眼前病人其實是假人。

醫生在文中形容，父親與醫護對視了2秒，看似非常無奈和憂傷，但醫生還是下意識地蹲下，以清水和棉花擦拭「傷口」，跟女兒說：「沒關係，媽媽的皮膚年紀大了，恢復不容易，這樣沒有明顯傷口就不會感染了。」送離兩母女後，醫生將父親留下，了解事情始末。

醫生發現是假人後，並沒有當場揭穿，反而繼續為「病人」醫治。（《機智醫生生活》劇照）

父親一開口即感謝醫護沒有當場拆穿，指女兒在大學時便確診患有思覺失調症，數次以為被追殺而持刀跑到街上，早年由提早退休的妻子專責照顧女兒，惟2年前，妻子遇車禍離世，情緒崩潰的女兒多次拿刀自殺，甚至攻擊路人，病情非常反覆，直至他以妻子的樣貌訂製假人，讓女兒每天照顧她，狀況才穩定下來。

醫生聽後深深被父親善意的謊言感動，「女兒的疾病雖然沒有被藥物治療，但她內心已被父愛和永恆的母愛治癒了」，雖然思覺失調症猶如不定時炸彈，但對於病人一家來說，現狀已經很令人心滿意足。她又表示，醫者不僅是治療病人，有時更要仔細地觀察病人和家屬的行為，互動時，也要努力與對方換位思考，「而在有些情況中，關懷更勝於治療」。

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