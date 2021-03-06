3歲兒肚痛昏迷前道別：媽媽ByeBye　「鬼門關走一回」開肚揭原因

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-06 19:00

為人父母，最希望子女健康快樂地成長，有台灣兒科醫生日前分享1則故事，1名3歲男童上個月初突然肚痛、嘔吐及臉色蒼白，父母察覺不妥起行往急症室，未料他在車上向母親說1句「媽媽Bye Bye」後昏迷。經醫生診治，終發現男童因急性腸胃炎導致腸子破掉，但幸好在治療後逃出鬼門關。

有台灣兒科醫生發文分享1則3歲男童送院的故事，指男童在前往醫院的路上與母親道別，說「媽媽Bye Bye！」後昏迷。（Jelleke Vanooteghem / Unsplash）

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台灣兒科急診醫生吳昌騰周一（1日）在facebook專頁上分享小故事，指1名母親日前帶着其3歲兒子到急診室看病，經過一番檢查和診治後，母親仍不停感謝該院醫護對其小孩的照顧。

細問之下，母親說出愛兒上個月從「鬼門關走一回」的驚險經歷，指兒子起初出現腸胃炎症狀，情況持續1至2天，父母帶兒子到診所看病，服用處方藥物，惟症狀未見改善。不久，兒子某天突然指「肚子痛痛」，甚至嘔吐和臉色蒼白，父母見形勢不對，趕忙抱兒子上車。在車上，兒子一直哭訴肚痛，最後更與母親說了1句：「媽媽Bye Bye！」，隨即暈倒昏迷。

經醫生診治下，發現男童有急性腸胃炎，導致腸子破掉。（示意圖 / 日劇《小児救命》劇照）

到達兒科急診後，兒子依然昏迷不醒，在醫療團隊搶救下，發現他急性腸胃炎致腸子破掉，施以緊急手術後逐漸康復，「小孩又恢復昔日活潑開朗的笑容」。吳昌騰在文中感動表示，看到家長一再感謝他們用心關愛其小朋友，「我想這就是當兒科急診醫師最感心的成就啦！」。

事後有自稱是男童母親的網民在帖文留言，再次感謝醫護的專業和耐心，「您們敬業專業工作的8小時，卻是我和孩子的一輩子」，又透露兒子當初送院時已有80%的死亡率，幸好醫生們迅速找到最合適的醫治方法，「離開長達一個月的加護病房，醫護們給我暖心的擁抱，心裏激動不已，醫護是個高抗壓的工作，謝謝您們，一切辛苦了」。

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