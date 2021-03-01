150kg胖爸包皮堆滿油激痕癢　出動絲瓜布喪捽下體　醫生：40%死亡

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-01 19:30

私密處搔癢每個人都曾被困擾過！台灣一名體型壯碩、體重高達150公斤的胖爸，常有會陰部、胯下爆癢的問題，以為是衛生習慣不佳所導致，因此用沐浴乳一直洗，結果引發濕疹癢感仍止不住。他異想天開竟拿「絲瓜布猛刷」，導致下體嫩肉佈滿無數小傷口，就醫確診為致死率高達40%的病症，連當地醫生都嚇傻眼。

「好痕啊！」胖男爸爸下體激痕出動奇招止癢 瘋狂喪捽幾乎命都冇 醫生：這個病致死率40%（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑也曾收治染上「佛尼爾氏壞死」的患者，一名40多歲男性蛋蛋遭蚊蟲叮咬，原先不以為意，直到發現患部範圍擴大自行買藥來擦，但紅腫痛範圍卻從陰囊一路擴散至腹股溝，睪丸漸腫幾乎「快跟棒球一樣大」，痛炸讓他無法行走。拖了2週後終於急診，但右側睪丸已腫成3倍大，完全碰不得，抽血一驗白血球爆表2萬多（正常為6000～8000/mm3)。

邱鴻傑解釋，男子不知道自己患有糖尿病，不僅免疫力較差，也缺乏敏銳痛覺，直到發炎嚴重「整顆爛掉」才就醫。檢查發現竟是死亡率高達40%的「會陰部壞死性筋膜炎（Fournier's gangrene）」感染蛋蛋，才使其變黑。緊急手術切開腫脹的蛋蛋，他回憶一刀劃開，「50～100c.c.的黃綠色的膿就爆出來，膿瘍包裹著壞死的「黑蛋蛋」畫面超超驚悚。最後雖然保住男子性命，但可惜的是，歷經2次清創後男子患部仍繼續潰爛，只能忍痛摘除右側睪丸。

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