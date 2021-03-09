無品男濫用育嬰室玩電話　港媽無位餵奶嬲爆投訴：我個女堅肚餓！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-09 16:02

香港很多商場的設計也盡量配合用家需要，如增設育嬰室及無障礙設施等，不過有時卻會出現濫用情況。有港媽早前發文分享不快經歷，指到荃灣一商場時打算使用育嬰室為女兒餵奶，卻發現1名男子霸佔設施，在房內使用電話睇戲。港媽怒極向商場職員投訴，保安到場後男子才離開，惟她認為男子外表不潔，指商場應先消毒育嬰室才讓家長使用。帖文一出即引起家長共鳴，表示濫用育嬰室的情況時有發生，造成許多不便。

有港媽發文投訴，指早前打算使用商場的育嬰室時，發現有外表不潔的男子於房內玩電話。（資料圖片）

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「我今日好嬲好嬲好嬲好嬲！」該名港媽於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發文，指日前帶同年幼女兒到荃灣一大型商場時，打算使用育嬰室餵奶。她於育嬰室門外等了一會，發現房內傳出手機聲音，「等咗陣覺得唔對路，入面嘅人喺到睇戲咁，勁大聲」。

她於是透過門底的縫隙窺看，發現房內地下放了1個「好污糟嘅書包」，「我知我唔應該望入去，但我女堅肚餓」，遂拍門問道：「係咪餵緊奶？」沒料房內傳來一把男人聲音，令港媽非常生氣，即時到育嬰室附近的走廊向保安投訴，但對方似見怪不怪，「佢語氣hea而慢咁：『哦，好，我入去睇。』」。

港媽指事發時女兒肚餓，卻發現育嬰室被濫用，感到非常不滿。（資料圖片，非當事人）

後來1名男子從育嬰室走出，港媽留意到對方外表不潔，同時不滿對方濫用設施，遂「帶住怨氣出面搵服務台投訴」，又認為商場應先消毒房間才讓家長使用，「佢話會搵保安，但我想講係要搵人消毒囉！好嬲呀」。

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帖文引來一眾家長共鳴，指濫用育嬰室的情況時有發生，照顧孩子時常常遇到阻滯，「我都試過得一個餵奶室入面有人，喺門口等咗20分鐘等到個女都餓到喊晒，入面又無人聲，敲門先有個女人拎住幾個喼啱啱瞓醒咁走出嚟，真係嬲到爆」、「商場應該鎖起呢啲育嬰室餵奶室，有需要嘅媽媽call佢哋開門或者去服務台攞鎖匙，好過俾啲唔需要嘅人濫用」。

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