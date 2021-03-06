港媽返工每日泵人奶3個鐘　工作未做完拒OT　同事被迫攤分惹眾怒

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-06 16:17

現時愈來愈多媽媽選擇餵哺母乳，但作為在職媽媽，產後回到公司時經常都要把握時間泵奶。有網民在討論區上分享，表示公司最近因泵奶問題掀起辦公室風波，1名女同事每天泵奶3次，每次需時1小時，被上司「詐型」，要她在限期內完成工作，惟女同事拒絕加班，讓樓主大嘆「我哋而家日日活在上司炮火中」。

有網民發帖求教，表示公司1名女同事每日花3小時泵奶，並拒絕加班完成積壓的工作，引來上司不滿。（資料圖片）

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樓主在親子王國（Baby Kingdom）上發文，表示公司所有同事的工作量都很大，而其中1名在職媽媽近日復工後，便1日泵3次奶，每次1小時，加上早餐和午餐共1.5小時，「1日上班時間9.5小時，計返（實際）工作時間只有5個鐘」。

上司得知後非常不滿，而且要求該名同事必須在限期內完成工作，對方認為被刻意為難，向其他同事訴苦，「我哋勸佢最起碼urgent（緊急）嘅OT都要做咗佢，但佢唔願意OT，話掛住個仔要準時走」，結果讓公司氣氛非常緊張，「我哋而家日日活在上司炮火中」，上司更會將女同事堆積的工作平分給眾人，希望藉此製造群眾壓力。

有網民發帖求教，表示公司1名女同事每日花3小時泵奶，工作未做完卻拒絕加班，令其他同事要分攤工作，若來眾人不滿。示意圖，非當事人。（資料圖片）

由於辦公室只有當事人1名「泵奶媽」，樓主便發帖求教網民該如何解決泵奶問題。不少網民看後都質疑該名女同事用時過長，「返9.5小時，淨係泵奶已經用咗3個鐘，太過份吧」、「早半小時返工泵1次，午膳泵1次，放工後泵1次，得唔得？」，也有人提出折衷方法，勸該同事一邊泵一邊處理文書工作，「自己帶notebook、iPad、電話去搞掂佢」。

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（親子王國）

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