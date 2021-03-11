只點1瓶水！外賣員搭電梯送貨爽賺呢個數　老手分享更誇張訂單

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-11 10:30

外賣只是求個方便，但如果客人想要的原來只是1瓶水呢？台灣有外賣員分享日前接到個破紀錄的外賣單，竟然有客人外賣1瓶2.5公斤的瓶裝水，起初他還以為客人不小心按錯故數量少了，及後才發現客人真的只點1瓶水，驚訝運費是貨品價格的3倍。怎料不少外賣員竟見怪不怪，還分享許多接過的極低價外賣單，坦言1碗白飯、1顆茶葉蛋都有人買。

樓主接到1張外賣訂單，客人只要1瓶水。（fb群組「外賣員的奇聞怪事」圖片）

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樓主在facebook群組「外賣員的奇聞怪事」發文稱日前接到1單破紀錄的便宜貨品，客人竟然只是外賣1瓶價值25元台幣（約7港元）的水，「1瓶2500CC的水！我原本以為是乘10！結果真的只有1瓶，然後送6樓有電梯可坐！」

結果樓主真的只在客人的門口外放下1瓶水，而這次送費平台收的外賣費是66元台幣（約18港元），「快是水的3倍價格」，令他大感好奇平台這樣放還會不會有利潤可言。有不少外賣員解釋指平台會截長補短，「你怎麼沒去想大單他抽多少」，有網民認為許多民眾都有很緊急或忙得行不開的情況，例如客人正好在照顧小孩，急需瓶裝水泡奶粉都不出奇。

有趣的是，許多有送外賣經驗的網民都見怪不怪，還分享自己送過的「便宜貨」：

+ 5 + 5 + 5

（fb群組「外賣員的奇聞怪事」）

外賣員收逾500個1蚊銀：

+ 8 + 8 + 8

外賣員數完後還發現餐費不夠。（fb群組「基隆人」圖片）

填錯地址多付$21 補習教師瘋狂侮辱外賣員惹公憤 補習社咁解釋

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