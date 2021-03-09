【對唔住我係臥底】外賣仔被女客人要求順便幫手捉姦　網民神建議

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-09 11:30

外賣平台日漸普及，連身處他鄉都可為家人朋友叫外賣，不過竟有人利用外賣功能捉姦！台灣一名外賣員近日接單後發現備註欄寫著：「遠距離的我想要捉姦，可以幫我拍幾張旁邊鞋架的照片嗎？」對此網友笑翻直言「繼小七店員後，又一個十項全能職業要產生了」，還有網友建議他橫刀奪愛，也有人笑稱「拿照片進去問男友付多少錢刪除」。

最後外賣員跟男友在一起？點圖看看貼文原文及網友搞笑回應👇👇👇

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示：「外賣員還要兼差當抓猴，真辛苦！」他貼出一張送餐備註，上面寫著：「遠距離的我想要捉姦，我男友劈腿了，可以幫我拍幾張旁邊鞋架的照片嗎？早餐請您吃，辛苦了，請幫幫我，謝謝您！」

對此，其他網友紛紛留言「我以前遠距的時候沒有外賣。有外賣真是人類最棒的朋友了，外賣員真是人生好夥伴」、「要加收服務費才合理，看來日後外賣員的價值水漲船高了」、「原來還有這個功用，學起來」、「外賣員：（敲門）先生請問你要花多少錢買這張照片？」、「問男友要給多少遮口費，還可以現領」。

還有網友留言：「先放女鞋在門口然後拍照回傳，然後隔天早上女生請吃早餐的時候藉機安慰，橫刀奪愛」，其他人大讚「真是內行」、「快放雙鞋上去」、「橫刀奪愛才是愛」。

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