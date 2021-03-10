3歲女遭10cm長針插入心肺慘死　兇手竟是父母　疑涉「撒旦儀式」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-10 23:00

阿根廷1名3歲女童在醫院心臟驟停慘死，醫生在其體內發現2根長約10厘米、用來縫製足球的針，分別插入女童心臟及肺等，其中1根更已刺入其身體一段時間，導致女童多個器官出現感染，最終死亡，其19歲母親及20歲繼父涉嫌行兇被捕。更可怕的是，當局懷疑事件涉及某種邪惡的「撒旦禮拜儀式」，檢察部門痛斥2疑犯所為殘酷且激進，2人被捕前一度想逃走，理由竟是擔心民眾執行私刑。

阿根廷3歲女童Maia Vallejos疑被父母刺入2根長針致死，疑涉及撒旦儀式。（facebook圖片）

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事件發生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯以北的基蒂利皮（Quitilipi），3歲女童Maia Vallejos和20歲母親及19歲繼父同住，1家3口住在母親僱主的鋸木廠1間舊房子內，才入住了2個月，女童日前因不適送院，其後很快證實死亡。

醫生發現女童體內離奇有2根大針，刺傷了她的心臟及肺部，推斷導致她主要器官受損，最終心臟驟停而死。女童父母事後想逃走，但隨即在所住村落附近被捕，他們聲稱擔心遭受民眾私刑才離開。女童母親最初說法是，她原本和女兒一起睡覺，突然間見女兒樣子又紫又紅，已馬上送她到醫院，惜未能救回。

當局調查相信涉事夫婦有可能進行某種「撒旦禮拜儀式」，將2根大針刺入女童心臟及肺部，虐殺了女兒。驗屍報告指，女童體內插入了２根長約10厘米的針，一般只會用作縫製足球，其中1根長針刺到心臟，另1根針影響到肺部功能，導致肺部受損，出現敗血症。檢察部門批評父母對女童所為殘酷且激進，女童死前曾受極大痛苦。

檢察官Cristian Arana表示，其中1根針由女童胸口中央刺入，傷及肺部和心臟，另1根針較舊，應該已插入女童身體一段時間，刺入胸骨及肺部之間，導致女童出現敗血症。較舊的針插入體內多時，女童身體很久前已出現全身性感染症狀，出現肺炎、腎炎等，最後反過來令她心臟驟停。案件引起全國關注，Arana稱全案仍然在查，不排除任何可能性。

檢察官拒向傳媒透露疑犯收押地點，因為事件令當地許多民眾震怒，擔心透露太多詳情會危及疑犯安全，女童母親的律師表示，其當事人已懷孕4個月，但因其涉嫌虐殺女兒在獄內被數人毆打。有消息人士向當地傳媒透露，當局調查方向是女童死因或和某種儀式的理論有關，推論女童曾受撒旦儀式虐待。

另一方面，女童所住的鋸木廠所有工人都要接受調查，不過當局已鎖定母親及繼父為主嫌。

（綜合）