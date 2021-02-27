印21歲女懷孕5個月拒行房　遭丈夫強姦虐待　難忍痛苦毒殺丈夫

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-28 15:04

男女成婚後，丈夫就可以對妻子為所欲為？印度1名21歲女子懷有5個月身孕，仍遭丈夫強迫性交，不服從就慘遭強姦及虐待，最終她難再忍受下去，悄悄在食物中混入殺蟲藥，將丈夫毒殺。女子其後向警方自首及承認罪行，目前腹大便便仍被還押監獄。

印度21歲女子已懷孕5個月，因拒絕與丈夫性交後竟被強姦及虐待，最終釀成命案。（示意圖／資料圖片）

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悲劇發生在印度泰米爾納德邦阿恩蒂尤爾（Anthiyur）的鄉村，承認殺夫的21歲女子8個月前才嫁到該村，丈夫是33歲農夫Nandha Kumar，他曾有另1段婚姻，2年前和1名女子結婚，但短短4個月就離婚收場。

女子結婚不久後就順利懷孕，事發時她已懷孕5個月，雖然肚子漸大，但她供稱丈夫仍執意要和她性交，她不願服從下被丈夫強姦，甚至慘遭虐待。因難以再忍受各種痛苦，女子決定殺死丈夫，上月28日，她偷偷在丈夫的食物內混入殺蟲藥，企圖毒死對方。

被殺的印度男子是第二度娶妻，之前的婚姻只維持了4個月。（示意圖／資料圖片）

Kumar吃飯後感到不適，至上月31日才求醫，惟留醫至本月15日終告不治。院方認為Kumar的死因有可疑，於是報警，警方隨即展開調查。不過，女子在丈夫死後即自行向鄉村行政主任（AVO）自首，承認用殺蟲藥毒殺丈夫，其後移交至警方處理。當印度傳媒指，警方目前已拘捕女子，她正在監獄拘留。

（綜合）