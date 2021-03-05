印度14歲少女向鄉里取水喝　5天後被揭發遭姦殺　赤裸埋屍屋內

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-05 19:20

印度1名少女只是想拿杯水喝，結果竟慘遭毒手。印度傳媒報道，北方邦1名患有語言障礙的14歲少女，務農其間口渴去找附近的屋子討杯水喝，未料一去不返。她的家人其後報案，警方調查後發現她失蹤地點附近有1間可疑房子，入門即見地上泥土有挖掘痕迹，挖下去驚見少女赤裸埋在土坑內。 警方已列作姦殺案處理，懷疑死者曾被性侵虐待後遭掐死，日前拘捕潛逃的22歲男子，原來他與遇害少女一家相識，報稱案發時飲醉酒。

印度警方在男子的房屋調查，入門後發現其中一角有挖掘過的痕迹，結果挖出死者屍體。（網上圖片）

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印度北方邦阿努普斯哈赫爾（Anoopshahr）2月25日有1名14歲少女失蹤，她當天和媽媽及姊妹一起到田裏採集牛隻飼料，過了一段時間，少女覺得口渴就去找水喝，之後卻一去不返。失蹤少女的姊妹四處呼喊找人，見她遲遲未有回應，以為她提早回了家，就回田裏繼續工作。唯2個小時後，家人發現少女真的不見蹤影，一家人晚上趕回失蹤地點尋找，只找到1名醉漢。

失蹤少女的父親找了多天不果，28日去警署報案，並提出22歲男子Harendra可能捉走了女兒，他的家只離女兒失蹤地點約100米。少女失蹤5天後，警方到其失蹤地點附近搜查，再去到Harendra的家，卻發現大門鎖上。

布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）高級警司Santosh Kumar Singh稱，警方和少女的家人一起搜查Harendra的家，該房子離村子很遠，警方入屋後不見Harendra，但發現屋內牆壁和地下都有刮痕，其中一個角落有挖掘過的痕迹，地上泥土鬆軟而且有點潮濕，未料一挖開來看，竟見到少女被埋屍其中，全身赤裸，疑曾被殘酷對待，疑慘遭勒死，並懷疑她被性侵後殺害。

Harendra早已逃去，警方馬上拘捕他的父親，並透過電話號碼追蹤Harendra。其父供稱兒子3天前曾回到村內，但之後不知所蹤。警方日前在西姆拉（Shimla）發現他的行蹤並將他拘捕。據悉，Harendra事發前3天都在德里當勞工，回家竟馬上犯案。

警方初步確認這是姦殺案，少女及家人均與其他村民無仇無怨。印媒指女死者患有輕度言語障礙，說話時會結結巴巴。警方表示疑犯當天獨自1人在家，他認識死者一家，她有時會去他的家拿水喝。事發當天就是想去拿水喝，被告聲稱自己當時喝醉故想強姦她，不過少女拼命尖叫並哭泣求救，他掐住少女的頸，最終將她掐死。

（綜合）