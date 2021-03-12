Google街景有「時光機」功能　網民狂Loop昔日社區風貌｜附教學

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-12 15:00

【Google Maps／Google街景／Google Street View】Google Maps是不少人搵路的重要工具，Google街景原來更可以記錄社區的變化！最近有網民在討論區上分享，指透過Google街景可以找回香港過去的社區風貌，特別是看到這十幾年的變化時更大叫「好正」。其他人看到之後，紛紛表示現在才知道Google街景的這一個功能，於是以此欣賞自己社區的過去！

網民在討論區上分享「時光倒流大法」，說使用Google街景可以看到社區舊貌。（連登討論區圖片）

網民「大政奉還」在連登討論區上以「用Google街景睇返以前嘅社區好正」為題發文，分享使用Google Maps的Google街景功能可以透過調整時間線，看到特定位置在不同時間時的樣貌，從而看得出一個社區的變化。

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樓主Cap圖舉例，指Google街景可以看到餐廳改由酒樓接手、已經結業的明將壽司、當年正在上映的電影、十幾年前的樓價、2009年每碗雲吞麵只需10元等。他指看Google街景「好似用時光機返去過去咁，個感覺好正，見證住自己社區嘅變遷，如果有埋VR模式就好」，「見返已經執咗笠嘅舖頭好滾動（感動）」。

不少網民知道Google街景設有調節時間功能之後都大叫「長知識了」，又說「原來有呢個功能，多謝分享，懷念下先」，並分享自己找到的截圖：

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