拜登「lost the election」被譯成贏大選　Google翻譯又壞咗？

美國總統大選如箭在弦，惟Google Translate（Google翻譯）最近再被發現有蝦碌，眾多網民昨晚貼出其錯誤翻譯的截圖，打入「joe biden just lost the election」，卻譯成「拜登（或喬比登）剛剛贏得大選」，引來網民猜測是否有偏頗民主黨總統候選人拜之嫌。 記者今日（24日）凌晨近2時實測，則發現Google Translate手機程式版在英譯中時，若選擇翻譯成簡體中文，Google Translate錯誤將「lost」譯成「贏」，繁體中文的翻譯結果則正確；直至早上9時許，相關翻譯已改為正確意思。

網民昨晚貼出Google Translate錯誤翻譯的截圖，當輸入「joe biden just lost the election」，卻譯成「拜登（或喬比登）剛剛贏得大選」。（網上圖片）

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美國大選正式投票日為11月3日，由現任總統特朗普（Donald Trump）火拼拜登。當選戰進入最後階段，有香港網民昨晚在社交平台上傳截圖，看到在Google Translate手機程式版輸入「joe biden just lost the election」，竟錯誤將「輸」譯成「贏」，變成「拜登（或喬比登）剛剛贏得大選」；若將名字改為「Donald Trump」時，翻譯結果卻正確。

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不少網民紛紛使用手機實測並得出相同結果，質疑Google翻譯功能有偏頗，甚至認為是針對特朗普，「唔相信係google手誤囉」、「真係幾恐怖」、「點解可以咁黑暗」。美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）亦在Twitter發帖，希望黨友能在聽證會上就事件詢問Google代表。

《香港01》記者今日凌晨近2時透過手機程式版實測，發現Google Translate同樣把句子翻譯成「喬比登剛剛贏得大選」，但情況未有在繁體中文翻譯出現，而只有選擇簡體中文時出錯。

至早上9時許記者再次測試，不論選擇繁體或簡體中文，Google Translate網頁版和手機程式版皆翻譯正確，將字句「joe biden just lost the election」正確譯為「拜登剛剛落選」。

其實Google翻譯出錯已非第一次，當中最經典是輸入「Emily」，竟會被翻譯成本港政治人物「劉慧卿」，Google過去回應相似錯誤翻譯爭議時，亦曾指出Google Translate屬自動翻譯，會利用數以百萬現有翻譯詞組來提供最貼切的翻譯，自動系統間中或出現無意錯誤。

早前Google Translate繙譯出錯，把Emily翻譯成劉慧卿。（資料圖片）

其實Google Translate一直開放予公眾修改，用戶若不認同翻譯結果，可在翻譯框格下方點選「提出修改建議」，Google指「系統會使用你提供的翻譯內容來改善譯文品質，而且可能會以匿名方式將你的譯文提供給其他使用者參考」。

不少不黯中文的外國人依靠Google Translate翻譯外文，「照板煮碗」地將中文意思紋在身上，卻經常鬧出笑話▼▼▼