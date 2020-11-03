打一句有聲音的句子challenge登Google熱搜　阿信8字發文最受關注

Facebook於11月2日起開始大量出現「打一句有聲音的句子challenge」貼文，不僅網友共襄盛舉，各大粉專小編、政治人物、明星都紛紛參與，也登上3日Google Trends熱搜，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，11月2日各大平台首次發起挑戰，就造成4783筆討論，隔天11月3日也持續上漲中，截稿前單日已有4804筆聲量，造成網路挑戰風潮。

全網瘋玩「打一句有聲音的句子challenge」，單日暴增4804筆聲量。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/10/28 - 2020/11/3)／DailyView網路溫度計授權使用）

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五月天阿信發文迴響大 20名關鍵領袖「五迷」佔逾1/4

這股挑戰風潮由誰帶起呢？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，前兩名關鍵領袖，皆由台灣天團五月天阿信包辦，其中他的IG發文響應最大，阿信3日凌晨引用歌曲《倔將》歌詞，在貼文寫到「當窩和世界不一樣」，讓粉絲腦中秒想起旋律。

相關圖輯：#打一句有聲音的句子challenge 精選10句經典 最後1句公認最煩（點圖放大↓↓↓）

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該貼文引起許多接龍留言「那就讓窩不依樣～」，還有粉絲留言《派對動物》間奏「鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨」等歌詞，無厘頭又能引起共鳴，該IG貼文共有1996筆回文，60150人按愛心。

同樣內容在阿信Facebook也有2800多則回文、36000人按讚，光是阿信2篇貼文吸引超過10萬人次迴響。20名關鍵領袖中，五月天相關的官方IG、粉專就有6個上榜，「五迷」粉絲團結力強大。

「打一句有聲音的句子challenge」關鍵領袖排行，五月天阿信個人IG、粉專，以及瑪莎、五月天官方IG與相信音樂頻道。（KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/10/28 - 2020/11/3)／DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月28日至2020年11月3日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『打一句有聲音的句子challenge』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「關鍵領袖」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 關鍵領袖：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算該主題回文與按讚次數數量排行。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】