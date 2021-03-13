老闆娘帶幼女返公司　放任把玩同事水晶擺設：撞落地下撞向牆

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-13 12:00

不少人常在家中和辦公室擺設水晶，以求改變風水轉運。最近有打工仔就在討論區撰文抱怨，表示近日老闆娘帶3至4歲的女兒回公司，卻任由她在辦公室亂竄，結果樓主放在桌面的水晶擺設「遭殃」，被老闆娘的女兒拿起撞地和撞牆，「成個水晶花晒，入面仲要裂埋」，讓樓主大感無奈。

有打工仔發帖抱怨老闆娘日前帶女兒回公司，卻沒有好好看管好她，令樓主的水晶被撞裂。（Caroline Gravino / Unsplash）

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樓主在香港討論區以「老闆娘帶個女返工…整爛我啲嘢…我XXXX呀！」為題發帖，指事發當天早上，老闆娘稱女兒無人照顧，只好暫時帶她回公司，下午便會有人接走。本來一切相安無事，惟老闆娘將女兒放着不管，「放個女周圍走…」。

樓主稱，自己本來已經忙得不可開交，「然後佢個女一邊尖叫一邊跑，有時就搞吓啲人，又搞吓人哋啲嘢」，雖然想出聲制止，但無奈女孩「後台」是老闆娘，便只好提醒對方不要搗亂，「唯有叫佢唔好搞啦，返去搵媽媽咁」。樓主續指，其辦公桌上一直放有水晶擺設，未料她去了趟廁所後，就看到女孩手上拿着水晶把玩，「仲要撞落地下撞向牆」。

樓主的水晶被老闆娘女兒拿起把玩，更被撞向地面和牆壁。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

樓主見狀立即上前阻止，「佢就一嘢啪咗係枱面上面」，她仔細一看，即看到水晶表面多處有花痕，內裏亦已裂開，令她不禁狠斥「帶女返工真係唔係問題，但係可唔可以困佢喺自己間房入面？」。

帖文引來網民討論，有人直指老闆娘沒有教導好女兒，惟慨嘆作為下屬，也只能吐苦水抱怨一番，「真係好過份，明顯唔係玩具嘅嘢」、「呢個係家教問題，亂掂人嘢真係好冇禮貌，老闆個女都係咁講」、「無計，唔通叫老闆娘賠咩？」；有網民就反斥樓主，指小朋友到處活蹦亂跳很正常，公司的人應保管好貴重的東西，「公司地方就無謂放私人貴重嘢啦」、「下次，記住收埋櫃桶」。

（香港討論區）

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