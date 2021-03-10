老細拍膊頭鼓勵：「睇好你啦」　打工仔信到足博表現仲chur埋上司

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-10 16:00

職場上充滿善意謊言，剛踏入社會的打工仔一不小心隨時中伏。有網民於討論區分享，指早前老闆留意到1名剛入職的新同事參與企劃，遂關心對方入職的情況，並拍膊頭鼓勵：「睇好你啦。」樓主指新同事或欠經驗，竟「信晒老闆講啲嘢」，更「瞓身」工作博取表現，催逼其他同事及上司，令樓主只能慨嘆對方入世未深。

有網民發文指，公司的新同事獲老闆鼓勵1句後，以為被看好，隨即落力工作，更催逼其他同事及上司。（《大債時代》劇照）

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該名打工仔於香港討論區發文，指近日剛完成1個企劃，打算放慢工作節奏休息一番，同時準備新企劃內容。而1名剛入職的新同事因首次參與工作企劃，老闆見到便走近關心，「問下佢做得慣唔慣，有冇乜問題，又話有乜問題隨時同佢講之類」，離開前更拍拍新同事的肩膊鼓勵：「睇好你啦！」

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樓主對當日的情況見慣不怪，認為老闆只是盡自己責任，循例關心新入職的員工，而所謂「睇好」也只是客套說話，「返開工都知呢啲嘢都只係吹下水，呃下班打工仔，唔可信嘅」。沒料新同事卻信以為真，「好似打咗針咁，成個人黐咗線。唔知話佢冇經驗定太單純好，佢信晒老闆講啲嘢，以為老闆真係打算畀佢發圍」。

他指，新同事獲老闆鼓勵後，即加倍努力工作博取表現機會，更因而催逼其他同事，甚至其上司，「話要諗下點做點做，又推咗幾個Project出嚟，唔夠10分鐘又問人點睇有乜意見咁」。樓主無奈表示，理解新同事初踏職場的確抱有熱誠，不知應否向對方道出黑暗真相，「我都了解佢對『返工』仲有期望係好事，但係都要認清現實，到底我提唔提佢好？提佢好似又打爆咗佢個希望」。

樓主指，新同事以為老闆看好他，加倍努力工作博取表現機會，更因而催逼其他同事，甚至其上司。（《大債時代》劇照）

帖文引來一眾打工仔討論，不少人笑指新同事明顯入世未深，才會輕易相信老闆及落力工作，「團火好快熄，當佢發現老闆其實唔知佢叫乜名的話」、「做多一兩年佢就化㗎喇」。亦有網民認為，樓主作為前輩不應打擊新同事，「有熱誠係好事，你又無必要主動打沉佢，反而佢會覺得你係壞人。慢慢同佢傾，傾下佢啲project嘅可行性，等佢了解返自己處事嘅細緻程度先啦」。

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