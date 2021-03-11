鄰居由朝到晚打女　港女擔心但唔知點幫手：聽到小朋友喊住嗌救命

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-11 17:00

管教子女需要軟硬兼施，只靠打罵對親子關係或會造成不可逆轉的傷害。有港女於討論區發文，指常常聽到鄰居打罵年幼女兒的聲音，甚至曾聽到「小朋友喊住嗌救命」，即使向管理處求助，情況也未有改善。任職教師的她有心協助對方，卻不知如何入手，只能一直擔心小朋友的身心發展。

該名任職教師的網民發文指，鄰居每天由朝到晚打罵女兒，情況已維持一段長時間。（《虎媽貓爸》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港女於Dcard討論區以「聽到鄰居打仔可以點做」為題發文，指其同層鄰居多年來經常打罵女兒，屋內不時傳出喝罵聲音及小朋友的哭聲，「嗰家人住我斜對面，有一定距離，但係由朝到晚都聽到佢打仔鬧仔嘅聲」。雖然曾向管理處求助，但鄰居未有理會，情況一直沒有改善，樓主甚至曾「聽到個小朋友喊住嗌救命」，令她非常擔心。

女教師訴苦全文👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

本身是教師的樓主估計女童的媽媽有情緒問題，才會「由朝到晚」也打罵女兒，直言很想協助對方，擔心情況繼續下去，或會釀成家庭慘劇。她又提醒一眾網民，日後成為父母時「一定唔好體罰」，並鼓勵曾被嚴重體罰的人，「抱抱接受過/現正受體罰嘅人」。

樓主估計鄰居或有情緒問題，才會常常失控向丈夫及女兒發泄。（《虎媽貓爸》劇照）

不少網民看過帖文也非常關注及同情小朋友的情況，建議樓主考慮報警或向社會福利署反映，「始終有專業人士幫手係好啲，建議email佢學校同佢講返有呢個情況，內容可以講多少少你聽到嘅嘢同發生頻率，叫校方跟進返」、「最好嘅方法應該係自己去關心佢個女，等佢知道其實世界上所有大人唔係一模一樣都係咁嘅人，或者通知佢學校，都可能有啲影響等社工去幫忙」。

同場加映：美孚男夜夜與女友傳銷魂叫聲 歷時長久幾層樓聽到 鄰居發帖求救

+ 9 + 9 + 9

同場加映：專到鄰居門口拍衫揈鞋 管理處冇晒符 網民Po片叫救命：每日如是

事主上傳門Cam影片，批評鄰居在走廊「戥鞋」和拍衣服才回家。（fb影片截圖）

+ 3 + 3 + 3

同場加映：鄰居企門口喪用噴霧消毒 刺鼻氣味入屋引BB咳 港媽求救：點處理