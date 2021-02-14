美孚男夜夜與女友傳銷魂叫聲　歷時長久幾層樓聽到　鄰居發帖求救

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-14 19:52

香港地寸金尺土，居住空間十分靠近，很容易聽到鄰居的異聲。有美孚居民昨（13日）在facebook發帖訴苦，指有年輕男鄰居每隔2至3星期便帶朋友在家聚會至凌晨，平日晚上則常與女友親熱，形容女方叫聲歷時長久，並大聲得傳到數層住戶都聽到，不時吵醒熟睡中的街坊，更曾經在晚飯時間「開戰」，令樓主不得不開電視，以免小孩聽到其銷魂尖叫聲。

事主指鄰居在平日晚上與女友上床時，女方叫聲音量過大，幾乎附近樓層都能聽到，事發半夜的話，更會被吵醒。（資料圖片）

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事主在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，指自己居住的大廈，附近樓層有鄰居喜歡在假期邀請朋友到家中聚會，每2至3周便開派對，「煲煙」至凌晨4、5時，在平日的晚上則與女友親熱，形容這些舉動都是當事人的自由，但無奈聲浪太大，對鄰居造成困擾，直指「因為你和他們或你和她的聲音，經常吵醒熟睡中的鄰居」。

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事主續指，昨日聽到其鄰居又找來朋友開派對，其間有人祝福他連生貴子，「相信佢哋嘅祝福，你在不久既將來應該會得償所願」，但形容其女友在親熱的尖叫聲「歷時長久」，「聲浪大得附近幾層樓都聽到佢有幾enjoy」，希望對方行房時盡量降低聲浪，不要在深夜吵醒其他住客。

帖文引來網民討論，不少人希望樓主開放家中讓他們一探究竟，「幾時方便請我上府上聽音樂？」、「連我都想去樓主到食吓飯加配樂」、「叫得比佢大聲，震懾吓佢」、「男戶主可能話：8點幾我未放工…」；也有人讚賞樓主好文筆，看完即有畫面浮現，「點解睇完篇文有畫面浮係我腦中㗎……」，而且今天情人節，指樓主今晚或有更大驚喜，「好應節的Post，今晚會唔會更過火，期待你幫佢開直播」。

（fb群組「Mei Foo 美孚」）

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