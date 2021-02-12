專到鄰居門口拍衫揈鞋　管理處冇晒符　網民Po片叫救命：每日如是

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-12 18:00

港人在疫情下衛生意識大增，更注意家居清潔，尤其是出外回家時深怕沾上病毒。不過，最近有網民卻發現鄰居為了自己家中整潔，每逢入屋前，都在其他住戶門外及走廊位置拍衣服和鞋，怒斥對方自私。網民看過影片後，不少人呼籲樓主應當面喝止，並稱「病毒可以咁易揈得走，仲使要疫苖咩？」。

事主上傳門Cam影片，批評鄰居在走廊「戥鞋」和拍衣服才回家。（fb影片截圖）

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樓主昨日（周四）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，並上傳門外裝設的鏡頭影片，批評其鄰居每天都刻意在別人門外拍衣服和鞋，才回自己家中，並且特意走到另一邊垃圾房丟棄用過的紙巾，雖曾向管理處反映，但「吹佢唔漲」，直呼「每日如是，救命」。

樓主又指，該鄰居買餸回家，同樣要在走廊拍一拍膠袋，下雨天則在其他人門前揮動雨傘，弄得走廊非常濕，認為鄰居們本應同心弄好衛生，未料這情況卻持續了數個月，不禁狠斥「大家會唔會有啲咁自私嘅鄰居？」。他在帖文中上傳影片，看到由1月21日至2月11日期間的部份畫面，片中該名鄰居每次都在走廊牆身「戥鞋」，才拐彎回家。

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不少網民批評涉事鄰居自私，並指其舉動無助消滅病毒或細菌，「咁又真係自私咗啲，不過自私係因為佢無知」、「咁樣揈真係會揈得走啲肺炎病毒咩？」，建議樓主當面阻止，或者告知受影響鄰居，「印啲相出去𨋢口貼，等佢自己睇到識收斂下」、「喺牆度貼張告示」、「佢只係做咗啲無謂嘢，算把啦」。

（fb「巴打絲打 Facebook Club」）

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