人妻分享搭車急屎經歷　幾經辛苦返屋企仍用唔到廁所：縮到隻蝦咁

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-12 08:30

人有三急有時真的十分難忍！有人妻於討論區分享驚心動魄的急屎經歷，指早前與丈夫到酒店食自助餐慶祝，沒料翌日早上坐巴士時突然「絞肚痛」，而巴士已上公路，想落車也無辦法！她形容當日於巴士上忍到頭暈眼花，歷盡辛苦以為到達奶奶家中可以解放時，卻再次遇上阻滯，其後更被老公取笑，直言「嬲到我想喊」。

有人妻於討論區分享早前搭巴士時便急的經歷，繪形繪聲的描述惹來網民共鳴。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名人妻於親子王國討論區發文，繪形繪聲描述早前於巴士上便急的經歷，指食完自助餐後疑因食物不潔，翌日早上乘車時竟絞肚痛，而且巴士更剛駛過了中轉站，令她未能落車解決。她形容當日於車上猶如挑戰極限，「架車每chok一下都差啲有失手嘅感覺」，好不容易到達奶奶家中，卻仍遇上阻滯，最終足足肚瀉了7次才能回家。

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帖文引起一眾網民共鳴，直指「諗起都打冷震」、「想像一下都有頭皮發麻嘅感覺」、「睇文字都感受到妳嘅痛苦和徬徨！真係好慘！好彩妳嘅意志和『求生本能』夠勁！捱過咗，亦避免了一場又一場的慘況」。亦有網民分享自己的崩潰急屎經歷，表示「絞肚痛又要忍住大爆發真係好辛苦」，又笑言「通常愈來愈接近厠所，就愈難忍」。

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事發的女廁左邊較遠的女廁標示，而右邊有男女並列的標示，64歲男被告見到後誤以後洗手間是男女共用。（影片截圖）

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