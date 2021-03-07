外籍同事開大用抹手紙抆屎正常嗎？網友激讚：摩擦力夠超乾淨

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-07 17:00

去完廁所要用廁紙抹乾淨，是許多人都會做的事情，不過每種廁紙都有其用途，例如「抹手紙」顧名思義就是用來抹手的，一般人「開大」時不會使用，不過有位網友在Facebook貼文表示，在公司看到一名外籍人士拿着抹手紙去廁所，讓他看了也傻眼。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道，日前在公司的茶水間洗碗的時候，看到一名外國人抽了5、6張抹手紙，然後就入廁所「開大」，這舉動令他O嘴，好奇難道外國人不知道這是抹手紙嗎？

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貼文一出引起鄉民討論，「你等等要問一下老外屁股還好嗎？」、「有點粗，總比沒有好啊」、「你確定那是拿來擦屁股的？」「據說…以前的人還用竹片耶」、「小意思吧…我住海邊，隔壁鄰居在堤防上面大便還用石頭擦！你這個根本小兒科啊！」

「我覺得他可能是怕裡面沒有廁紙」、「其實是拿去墊馬桶坐墊，並不是真的要拿來擦」。有同樣經驗的人則稱讚非常內行，「其實這擦屁股很乾淨」、「這款摩擦力好，擦得更乾淨」「我覺得用這個擦超方便的，一張就解決了。一般廁紙要抽好幾張，還不一定擦的乾淨」、「內行，好用」、「上大號超好用」。

不少網友激讚用抹手紙清潔其實仲正：「這款摩擦力好，擦得更乾淨」「我覺得用這個擦超方便的，一張就解決了。一般廁紙要抽好幾張，還不一定擦的乾淨」（資料圖片）

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