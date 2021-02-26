急屎台女闖鬼屋級公廁　雜草叢生佈滿蜘蛛網　沖廁一刻有意外收獲

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-26 22:30

生理反應難以控制，特別是「屎在滾」的時候，更讓人難以忍耐。若在這時面前只有一座雜草叢生的「凶宅風」公廁，你是寧願憋到下一個地點，還是不管不顧地進去解放呢？

有台灣網友在《爆廢1公社》分享友人的慘痛經驗，據描述，友人開車前往高鐵站途中，肚子突然劇痛，可惜沿路都沒有加油站，超商也沒有停車位，直到肚子即將爆炸之際，才看到一座「維護不錯的公園」，並在公園內找到公廁。

比急屎搵唔到廁所更恐怖！台女人有三急硬闖鬼屋級公廁 一沖廁竟然…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網友也不禁表示還好是白天，如果是晚上根本不敢進去，「厲害厲害，好像廢墟」、「感覺會有鬼怪跑出來」、「這廁所荒廢動程度我以為是廢墟探險」、「是恐怖片裡的廁所」、「好可怕，感覺會有手伸出來的感覺」、「這要不是屎在滾，絕對沒辦法上」、「當你屎尿在滾的時候，就會發現原來你的下限，還能繼續下限」、「這有水真是神奇」。

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據台中市政府表示，初步了解為潮洋里活動中心的「廢棄廁所」，已經鎖固疑被敲開，非公園管理之公廁，且為廢棄場所，並非如網友所說稱的鬼屋廁所。

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