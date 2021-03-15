人妻攜兒突擊送驚喜　開門揭全裸丈夫出軌　看電視驚見情婦身影

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-15 08:00

常說1段感情中容不下第三者，最近韓國1名人妻的網上帖文引來熱議，她指原以為自己的婚姻美滿，但因為工作的關係與丈夫約定分開居住，做「周末夫妻」。不過，直至某天她帶着兒子「突擊」到丈夫家，先發現丈夫全裸，其後再於對方家中看到女鞋款和手袋，並在洗衣房目睹一絲不掛的女子。人妻後來更在電視的教育節目上，看到情婦講述人生成功的故事，事業愛情兩得意，讓她每天以淚洗面。

韓國1名人妻在網上發文，哭訴她發現丈夫出軌的經過。（《法外風雲》劇照）

年近40歲的人妻日前在網上討論區發帖，表示在發現丈夫出軌前，一直覺得家庭非常幸福，「丈夫是別人都羨慕、誰人眼中都是最好的丈夫和爸爸」，也沒有婆媳、經濟問題。她續指，鑑於兩夫妻的工作，他們共同決定做暫時的「周末夫妻」，在最近1年，她逢周五至周日都帶孩子到丈夫住所，周一至周四則兩母子一起生活。

不過，直至某天，因為兒子太想念爸爸，人妻便到丈夫家，自行按密碼後開門，卻看到丈夫全身赤裸走出來，鞋櫃裏有第1次看到的女款鞋，屋內有陌生的手袋，「老公緊緊抱住我，說那是誤會」。當人妻繼續查看，打開衣帽間竟看到有女裝、內衣和絲襪，繼而於洗衣房見到1名全裸女子，「當下震驚得說不出話了」。

人妻自言每天都以淚洗面，不解為何拆散別人家庭的情婦，竟能被邀請上電視分享職場上的成功。（《夫妻的世界》劇照）

人妻在文中指，她只好繼續讓兒子看電視，自己默默關上衣帽間的門，又稱自此從沒有聽到情婦的1句道歉。情況之後亦沒有改善，在親子旅行期間，她也發現丈夫會與情婦偷偷發短訊。

最讓人妻痛心的是，她於今年1月的某個時事教育節目中，竟看到情婦的身影，講述自己在職場上的成功故事，眼見情婦侃侃而談的樣子，人妻直言睡不着，甚至無法呼吸，經常傷心落淚，對丈夫和情婦充滿痛狠，「一想起孩子就流淚……每次播放時，我都要痛苦嗎？」、「節目中那種公司、那種人能播出去嗎？」，帖文很快便引來網民關注，並在節目片段的評論區留言，聲援人妻。

（pann.nate）

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