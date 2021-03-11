100分女友連登女遇渣男4度出軌　感動分手文揭「食譚仔」背後心思

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-11 18:00

照顧了男友的面子和荷包，最後對方還是出軌實在太過份！有連登女在討論區上分享，指自己為了令男友有尊嚴又不會花太多錢在自己身上，外出吃飯前或後都會給錢男友。如果男友主動提出請食飯，就會說想食譚仔，「其實並唔係因為我鍾意食，而係我唔想你用咁多錢係我身上」，惟2人最後亦分手告終。 樓主的故事獲激讚是「100分女友」，而樓主之後提到分手是因為對方出軌引起誠信問題，令網民為樓主大感不值。

有連登女開Po稱「其實我冇你想像中咁鍾意食譚仔」，然後分享與男友分手的故事。（《深夜前的五分鐘》劇照）

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連登女「送信純熟迅速送出」在討論區上以「其實我冇你想像中咁鍾意食譚仔」為題發文，分享與男友拍拖時有關譚仔的一段經過：【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】

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樓主有提到與男方拍拖約1年半，之前已經做了5年朋友。男方對她其實不錯，曾經陪自己走過家人出事在ICU留醫的難捱日子，自己不重視物質，「只要佢抽時間陪我就夠了，咁有時佢練完波都會陪我」，但男友「瞞住我出去識女，仲講到冇錯」，認為已經破壞了的誠信不可能重建，因此不會復合。

她提到男友曾4次犯錯，令自己缺乏安全感，舉例男友試過與1名有男友的28歲姐姐「講啲好flirty嘅說話」及與別人「打茄輪」後與朋友討論。另外亦試過復合1個月後，「佢同返個中意咗好耐但最尾都冇一齊嘅女仔食飯，仲要接人收工等咗人成粒鐘」，相反男友卻從來沒有接自己收工，一直耿耿於懷。

帖文引來網民熱烈討論，大讚樓主是1名100分女友，分手的決定亦都做得很合適，批評是男友有問題：【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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網民意見▼▼▼

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