人妻手機1個細節露出軌端倪　姦夫名單愈揭愈長　綠帽夫怒極殺妻

綠帽一頂都嫌多，何況是一頂又一頂疊上去！無錫發生1宗令網民對兇徒深表同情的殺人悲劇，一對育有1名孩子的90後年輕父婦，丈夫查看妻子手機時，在搜尋紀錄中發現出軌端倪，與妻攤牌後，承諾如果肯坦白改過就會原諒。妻子終承認曾與同事、聊天軟件及上網認識的男子發生性關係，但與外遇對象們已斷了聯絡。 丈夫獲悉戴了數頂綠帽，雖感非常悲痛，但仍守諾原諒妻子，未料妻子的姦夫名單仍有隱瞞，而且數天前才與另1名男子土去開房，丈夫盛怒質問孩子是否自己骨肉，終情緒失控用生果刀將妻子捅死。丈夫因殺人罪成，早前被死刑緩期。事件引來熱議，許多網民反過來同情兇徒，甚至認為判刑過重。

李男得知妻子出軌，曾與多名男性發生性關係後，失控將她捅死。（微博圖片）

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案情指，1990年出生的李男和1998年出生的林女都來自貴州，先後去到無錫打工，於2013年時認識，3年後生誕下兒子，2019年才正式結婚，兩口子在廣東、福建等多個省份生活工作，關係還算不錯。

轉捩點發生於去年5月，李男有天查看妻子手機，發現她搜索過「打火機、錢包、鋼筆、怎麼刻字」等，懷疑妻子想買禮物送給男性，頓起疑心，質問妻子是否有事相瞞。李男答應，如果妻子肯坦白交代就會原諒，妻子終承認2019年在廣東打工時，認識1名男子並發生性關係，之後一直有聯絡，更送過打火機給對方。

而去年1月，妻子回娘家期間，曾用聊天軟件認識1名男子，又在暫居地點與對方發生性關係。她同時又承認自己曾和網上認識的男子開房，但發誓她已沒有聯絡所有出軌對象。綠帽一頂又一頂戴到頭上，李男雖意難平，但聽到妻子發誓已與所有姦夫斷絕聯絡後，心情平復不少，決定原諒對方。夫婦原打算重新出發，妻子更出門買晚餐及水果回家一起吃。

不過，李男隨後再查看妻子手機，發現妻子幾天前還和另1名男子往開房，氣得質問妻子兒子是否其的骨肉，卻得不到確切答覆。李男情緒徹底失控，拿起妻子剛為他切水果的生果刀，朝妻子肩膀和胸前連捅9刀，致她於死地。

殺妻後李男自行報警，並打給父母及外父外母交代。較早前，無錫中級人民法院宣判，李男「故意殺人案」罪死，判處死刑並緩期1年執行。法官批評李男手段殘忍，但考慮到妻子多次出軌，有一定程度上的過錯，且李男犯案後馬上自首，故判處死緩。內媒收到消息，指李男已提出上訴。

網民點睇：

+ 9 + 9 + 9

這宗慘劇引來網民熱議，但多數人竟較同情李男，更批評死者「太過份」，「一天坦白戴了4個小帽子，再坦白幾天…」，甚至稱「丈夫也是情有可原」。也有人指伴侶之間互查手機真的太危險，「手機不能亂翻，容易翻出事故」。話雖如此，但有人提出案件已死無對證，有些情節可能只是丈夫的片面之詞。

（綜合）