台6旬漢邊吃邊喝　食小鮑魚直接滑入喉嚨慘噎死　醫生教應對方法

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-13 14:00

台灣日前傳出1宗新年聚餐發生的悲劇，1名6旬男子點了盤烤鮑魚，未料進食時感到吞嚥、呼吸困難，即時跑去廁催吐，後來友人將他送院，但最後仍告不治。據悉男子進食時邊咀嚼鮑魚邊喝飲料，鮑魚一下子滑落喉嚨卡住，後來檢方證實男子死因確是食鮑魚噎死，令家屬難以接受。醫生提醒進食較小食物時不宜喝飲品及說話，如果真的噎到，雖然可用「哈姆立克急救法」（Heimlich Maneuver）施救，最好還是立即求醫。

台男食用小鮑魚時，小鮑魚滑入喉嚨令他呼吸困難，送院搶救不治。（東森新聞截圖）

台灣傳媒報道屏東6旬姓李男子，過年期間和親友聚會，其間點了小鮑魚來吃，他當時邊喝飲料邊吃鮑魚，突然出現吞嚥困難、難以呼吸等情況，自行跑到廁所催吐，友人幫他叫救護車及用「哈姆立克急救法」（Heimlich Maneuver）施救，仍未能令他吐出鮑魚。男子最後送院搶救仍告不治。

餐廳指小鮑魚應該不難吞嚥，李男患有口腔疾病，而且吃鮑魚時邊吃邊喝飲品，可能因此直接滑進喉嚨。醫生從李男的喉嚨中取出卡住的鮑魚，長4.5厘米、寬3.5公厘米，證實真的是被鮑魚噎死，死因令家屬難以接受。

「哈姆立克急救法」是什麼？

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對此，耳鼻科醫生林明正回應台媒指，進食較小食物有可能會掉到氣管內，食物體積大時更可能壓到氣管，噎到時愈緊張呼吸會愈困難，建議平日吃東西時不要邊吃邊說話或喝飲料。如果發現親友吃飯時噎到，雖可以用哈姆立克急救法，但最好還是送他到醫院。

（綜合）