台男用生髮水反變全禿　店方創意藉口層出不窮：排出舊髮才能生髮

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-12 09:30

台灣網友在爆料公社app發文，分享使用某生髮水的不好經驗：「收到商品後，老師也很熱心真的一對一的指導，告訴我商品要怎麼使用……心裡也想著4個月後，髮量就可以慢慢長回來，莫名的高興起來，既然花了錢，當然我也是乖乖配合老師的要求，不過這也是惡夢的開始……」

文：StevenTeng1969（爆料公社成員）

當初因為髮量一直減少，所以上網搜尋是否有生髮液的產品，結果看到了這個網站，看起來挺像一回事，加入所謂「老師」的Line ID。在Line上的詢問，一些的答覆都還挺專業，讓我有了好印象。其中印象最深刻，就是老師傳了這張照片給我，心想如果真的可以4個月恢復減少的髮量，我想不管多少投資我都願意……

生髮水竟愈用愈秃 老師還稱「並非退步，是很好的」 點圖繼續看看事情發展及對方層出不窮的超創意藉口👇👇👇

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