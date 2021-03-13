白色情人節｜食朱古力抗衰老令人開心　營養師：揀呢款更健康

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

文：註冊營養師 李瑋珩 【3月14日／回禮／巧克力】朱古力的主要成份是可可豆，可可豆可分為可可固體（cocoa solid）及可可脂（cocoa butter）。可可固體當中有一種叫類黃酮（Flavonoid）的抗氧化劑，研究指出該抗氧化劑有助降低體內的壞膽固醇及三酸甘油脂水平，有助改善血脂，亦有抗炎、抗衰老作用。

黑朱古力比牛奶朱古力更好，因含較多抗氧化成分，糖分相對較低，營養價值較高。（GettyImages）

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比較營養價值

以100克朱古力做比較，黑朱古力的熱量雖然比牛奶朱古力稍高出60千卡路里（60 kcal），但黑朱古力含較多可可固體，而且糖分較低。所以相比起牛奶朱古力，黑朱古力含較多抗氧化成分，糖分相對較低，營養價值較高，對健康的益處比牛奶朱古力大。

留意成份列表

而可可脂之中，1/3的成份為油酸（Oleic acid），是單元不飽和脂肪酸，對心臟健康有益；1/3為硬脂酸（Stearic acid），研究指出不會影響膽固醇的水平；另外1/4為棕櫚酸（Palmitic acid），有機會影響心血管健康。雖然可可脂之中有1/4的油脂有機會影響健康，但相比起牛油或棕櫚油，可可脂可算是較健康的成份。所以，選購朱古力的時候，需要留意成份列表，選擇含可可脂，不含牛油或棕櫚油的朱古力。

朱古力雖然有助抗氧化及又令人開心，但屬高熱量食物，避免過量進食影響體重。（GettyImages）

除此之外，朱古力含有色氨酸（Tryptophan），有助大腦製造血清素，幫助調節心情，令人有開心感覺。

雖然朱古力有助抗氧化，又有令人開心的色氨酸，但始終較為高熱量、高脂肪及高糖分，即使我們選擇較健康的黑朱古力，亦要注意避免過量進食，以免攝取額外卡路里，影響體重。

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作者簡介： 澳洲註冊營養師李瑋珩（Chloe Lee）為香港認可營養師學院認可營養師及衛生署認可營養師名冊會員，任職私家醫院註冊營養師及大學營養課程講師，同時為香港首位認証FODMAP Diet註冊營養師（Monash FODMAP Trained Dietitian）。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）