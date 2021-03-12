男友炒股輸首期　港女買樓結婚計劃凍過水　好細佬1個舉動相救

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-12 12:15

股票有升有跌，倒蝕到輸了頭家，值得嗎？有港女日前在討論區分享，指與男友儲錢打算買樓結婚，惟落完細訂後，男友才坦承自己借孖展炒股蝕錢，令她十分憤怒。近日她再發文交代最新情況，稱與男友在冷戰中，打算「要樓唔要衰男人」，更獲得弟弟賣車套現支持她，網民不禁表示「都係屋企人最好」。

有港女日前在討論區分享，指與男友儲錢打算買樓結婚，惟落完細訂後，男友才坦承自己借孖展炒股蝕錢，令她十分憤怒。（示意圖，資料圖片）

該女網民上周五（5日）在香港討論區上以「男朋友輸咗錢唔夠錢畀首期」為題發文，指自己與男友辛苦儲錢用作買樓結婚，詎料對方錯信朋友，並用其儲備炒孖展輸錢，而且早前才剛落訂，「好快要畀首期，計埋自己啲私己錢唔夠畀」，因而求問網民如何是好。

女網民稱作為1個巨蟹座女生習慣逆來順受，很想有自己的家，「為咗將來，我會攝高枕頭諗下呢8年我識咗個咩人」。（《男人唔可以窮》劇照）

事隔4日樓主交代後續發展，稱作為1個巨蟹座女生習慣逆來順受，很想有自己的家，「為咗將來，我會攝高枕頭諗下呢8年我識咗個咩人」。她指目前正在跟男友冷戰，「唔係好想理佢住，要錢要樓唔要衰男人」，而親弟為了幫自己將車賣掉套現，令她感到愧疚，「我覺得自己任性害咗佢，應承佢第時留間房畀佢嚟陪我」，另外她亦問幾個朋友借錢周轉，暫時還差22萬。

不少網民都表示家人果然是最大的支持，但擔心樓主跟男友的金錢瓜葛難以處理，亦有人質疑為錢為樓失去8年感情，是否值得▼▼▼

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