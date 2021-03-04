男友帶2女同事返家食飯　女友未獲通知大怒：佢唔明點解我咁嬲

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-04 14:00

情侶之間相處在乎信任，適時主動交代社交情況也是維持關係的其中1個方法。有港女於討論區發文大呻，男友早前相約2名女舊同事食飯，當晚因下大雨，3人最終到男友家中用餐。港女其後得知事件，坦言本身已有點介意男友與異性食飯，而對方帶女同事返家亦沒有事先告訴她，大感憤怒遂與男友「鬧大交」，直言：「佢到而家都唔明點解我要咁嬲！」

男友帶女同事返家食飯，女友得知後大怒，怒指對方沒有避嫌。（《香港愛情故事》劇照）

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「接唔接受到另一半帶異性朋友返屋企？」該名港女於Dcard討論區發文，稱男友日前相約2名舊同事晚飯，2人同為女性，「我本身都有少少介意，想男朋友叫多個男仔friend去，但男朋友話得佢哋3個特別fd，咁最後佢哋3個都係照約出嚟食飯」。

晚飯當日，港女指男友在未有事先「報告」下，帶了2名女生返家用餐，「我知道咗就好唔開心，明明可以出街食，但點解偏偏要上屋企呢啲咁private（私人）嘅地方」。港女為此大發雷霆，男友則解釋因當晚下大雨，而2名女同事也住在附近，才會選擇返家食飯，「佢仲話佢兩個fd都有男朋友，又有屋企人喺度，唔明帶佢哋返屋企食餐飯有咩好嬲」。

港女直指對男友帶異性返家感介意，認為對方沒有事先報備，而2名女同事亦不覺有問題是非常過分。（《香港愛情故事》劇照）

港女指，她不滿的原因並不是女同事跟男友返家，而是對方沒有事先報備，認為事後才通知她的做法非常過分。她又認為2名女同事應懂得「避忌」，「點解3個人都可以認為咁樣冇問題，唔需要去避嫌？成件事就係明明可以出街食，如果真係咁大雨嘅咪改期囉，真係有咁嘅需要上屋企食咩？」。她更稱男友至今也不明白其生氣的原因，只好向網民訴苦：「究竟係我太敏感定男朋友咁樣係有問題？」

帖文引來大批女生留言討論，不少人認同港女的說法，認為問題並不在於晚飯，而是男友沒有主動避嫌，「我覺得如果問咗你或者講咗畀你聽先上，係完全無問題，自問平日都會單獨去男仔屋企，但係一定會講聲先，感覺唔係幾尊重你」、「真心覺得安全感呢樣嘢係雙向，男朋友如果成日冇交帶又唔識同女仔避嫌，真係會好難受同好委屈」。

帖文引來網民討論，有人認為男友沒有避嫌做法不當，有人則建議港女與男友坦白感受。（《香港愛情故事》劇照）

亦有網民認為，男女相處之間要保持適當自由度，如何維持安全感及社交自由是深奧的學問，「適當嘅自由度都應該畀返對方，而對方得到自由度既時候都應該畀返啲安全感另一半」、「感情相處唔係講道理就得，呢個話題你哋要點樣協調，真係唯有兩個人攤出嚟傾，然後再慢慢磨合搵到個方法」。

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